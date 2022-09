VÍDEO: Homem se irrita com barulho e agride menor dentro de hotel em SP; veja o que se sabe até agora

Um estudante de 14 anos foi agredido por um homem, de 26, dentro de um hotel na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo. Um vídeo feito por câmeras de segurança mostrou quando o menor brincava com um colega, no corredor do 10° andar, e agressor se aproximou. Ele segurou o garoto pela camiseta e o empurrou contra a parede.

No vídeo, publicado pelo site UOL, é possível ver que, depois de imobilizar o estudante com o braço, o homem passou a dar tapas na cabeça e no rosto dele. Depois, ele pegou um chinelo e voltou a bater na vítima (veja as imagens abaixo).

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (20) dentro do hotel Travel Inn Ibirapuera, que fica na rua Borges Lagoa. O estudante, que é do Rio de Janeiro, estava hospedado no local por causa de uma excursão do colégio em que estuda, a Escola Eliezer Max.

Funcionários do hotel relataram que, após as agressões, o aluno procurou a segurança do local e entrou em contato com seus pais. O motivo do ataque, segundo ele relatou, seria que o homem se incomodou com o barulho que ele e o colega faziam.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) e encaminhado ao 16º Distrito Policial (Vila Clementino). A Polícia Civil investiga o caso e já identificou o autor das agressões. Se trata de Lucas Rolim Valoni. Ele será intimado a depor nos próximos dias.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um parente do adolescente, que é advogado, e o pai dele, estão na capital paulista para acompanhar as investigações. O menor passou por um exame de corpo de delito na quarta-feira (21).

Em nota, a escola Escola Eliezer Max informou que, assim que soube do caso, enviou uma diretora à São Paulo para dar suporte ao aluno agredido. “A escola está focada em garantir a segurança do aluno e do grupo e atua com a família para a responsabilização do agressor”, destacou, em nota.

Já o Hotel Travel Inn não se pronunciou sobre o caso.

Rolim também não foi localizado para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Revolta

A mãe do estudante disse, em entrevista à TV Globo, que está revoltada com o caso. Ela disse que vai buscar a punição do agressor na Justiça.

“Ele espancou meu filho no corredor de um hotel que ele estava hospedado durante uma viagem. Eram crianças de 14 anos brincando, rindo no corredor, ele abriu a porta do quarto, incomodado com o barulho, e pegou o primeiro que apareceu, que era o meu filho, que na hora estava até tirando o amigo, levando para o quarto, e deu um monte de tapa na cara, chinelada na cara, chinelada no corpo, deu até um mata-leão encostando ele na parede”, disse.

“Eu quero ver esse cara responder por esses atos. Eu não vou sossegar. Ele é um maluco, um alucinado, que não pode conviver com a sociedade. Eu quero esse cara preso”, ressaltou a mãe.