Quina acumula de novo e pode pagar R$ 8,5 milhões nesta sexta-feira

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5956 da Quina, sorteadas na noite da última quinta-feira (22). Assim, o prêmio acumulou e pode pagar hoje R$ 8,5 milhões.

Setenta e nove pessoas, porém, marcaram a quadra (quatro dezenas) e ganharam, cada uma, R$ 5.534,90. Outros 5.885 apostadores acertaram o terno (três números) e vão receber R$ 70,76.

Veja os números da Quina na noite de quinta-feira:

07 - 25 - 28 - 50 - 62

Quem quiser tentar a sorte no concurso desta sexta-feira deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

O preço da aposta simples é de R$ 2. Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou via canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

Um apostador de Canoinhas, em Santa Catarina, levou sozinho o prêmio principal do concurso 2620 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de quinta-feira (22). Segundo a Caixa Econômica Federal, ele vai receber exatos R$ 4.581.604,79.

Outros 609 sortudos marcaram 14 dos 15 pontos e vão receber, cada um, R$ 965,37. Já 20.728 pessoas fizeram 13 acertos e ganharam somente R$ 25.

Veja as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil na quinta-feira:

01 - 02 - 03 - 05 - 07

09 - 10 - 11 - 13 - 14

15 - 16 - 18 - 19 - 23

A loteria volta a ser sorteada na noite desta sexta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Assim como no caso da Quina, para fazer as apostas os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: