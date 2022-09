Homem é condenado por matar jovem de 21 anos por conta de cocô de cachorro

Um homem usou uma AK-47 para matar uma jovem e ferir o namorado enquanto o casal passeava com o cachorro em Denver, nos Estados Unidos. Embora o caso tenha ocorrido no dia 10 de junho de 2020, o suspeito foi condenado nesta quinta-feira (22), segundo informações do The Denver Post.

Michael Close, 38, matou Isabella Thallas, 21, e atirou duas vezes no companheiro da jovem, Darian Simons, enquanto a dupla encorajava o cachorro a fazer cocô do lado de fora do apartamento, de acordo com o júri. O suspeito teria se incomodado sobre a forma com o que o casal se comunicava com o animal.

Inicialmente, Close foi declarado inocente por motivo de insanidade, tendo a prisão decretada depois de dois anos e meio. Ao ouvir o veredito, a família da jovem afirma que se sentiu entorpecida.

“Esperamos 2 anos e meio por este dia e o que aconteceu lá passou... quase tão rápido quanto minha filha foi assassinada”, disse ela aos prantos, do lado de fora do tribunal. “E nossas vidas mudaram para sempre.”

A Defensora Pública Adjunta Sonja Prins argumentou que o suspeito teve um colapso mental antes de realizar o tiroteio, apontando sua infância como traumática e abusiva, além de uma série de recentes perdas de emprego. Um recente rompimento à época e a pandemia da COVID-19 também foram usados como argumentos.

Momento do crime

Os promotores do Gabinete do Procurador Distrital de Denver afirmaram que Close estava são durante o ataque. O suspeito teria primeiro gritado para fora de sua janela para o casal enquanto eles incitavam seu cachorro a “ir ao banheiro”. Em seguida, foi para outra sala, pegou uma AK-47 que pertencia a uma amigo sargento da polícia de Denver, voltou para a janela e iniciou os disparos.

Foram 24 disparos, segundo os promotores. Thallas foi atingido nas costas e morreu instantaneamente, já o namorado, Simon, foi baleado duas vezes. O jovem conseguiu correr, mas desmaiou em seguida.

Close teria ligado para sua ex-namorada após o crime e confessou ter “matado duas pessoas”, conforme o testemunho. Embora tentasse fugir, o homem foi apreendido na noite em que realizou os disparos.

O pai de Isabella Thallas, Joshua Thallas, desabafou ao dizer que o veredicto de culpado não pareceu uma vitória.

“Não há justiça nisso”, disse ele. “… Há tantas perdas ao redor. Nossa família, obviamente, os amigos de Bella perderam, a comunidade perdeu, até a família de Close perdeu hoje por causa de suas más escolhas.”