Grávida de 7 meses é encontrada morta e com a barriga aberta em SP; entenda o caso

Uma mulher grávida de sete meses foi encontrada morta na manhã da última quarta-feira (21) em um terreno em Mogi Guaçu, em São Paulo. A jovem, de 24 anos de idade e identificada como Ohana Karolin, estava com a barriga aberta, com as vísceras expostas, além da região genital mutilada.

O corpo de Ohana foi achado por um morador do bairro Jardim Canaã, que logo acionou a Guarda Civil Municipal da cidade. O shorts e um par de chinelos que a jovem usava estavam ao lado do cadáver, além de algumas moedas.

De acordo com a polícia, a jovem foi vista por moradores do bairro caminhando nas proximidades do local do crime durante a noite.

Pela violência com que o assassinato foi cometido, as autoridades trabalham com a hipótese de que a mulher grávida tenha sido vítima de um “ritual macabro” ou ainda de um crime passional.

A área onde ela foi encontrada é conhecida como Portal dos Lagos. No local costumam ocorrer alguns cultos religiosos e vigílias ao ar livre.

‘Turminha barra pesada’, diz amiga

Ao portal de notícias “UOL”, uma amiga de Ohana Karolin disse que ela tinha conhecido uma “turminha meio barra pesada”. “Cheguei até a me afastar um pouco dela por causa disso. Mas não sei o que aconteceu. Ela era muito legal, não tinha tempo feio. Todo mundo gostava dela”, afirmou a jovem, que não quis ser identificada.

O delegado responsável pelo caso, Dalton David Ferreira, solicitou exames periciais no local onde o corpo da mulher grávida foi encontrado. Também foi pedido um exame necroscópico do cadáver para examinar os ferimentos.

O crime foi registrado como homicídio na Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu.

A vítima já tinha três filhos. O ex-companheiro dela e pai das crianças foi quem fez o reconhecimento do corpo.