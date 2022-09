Vítima de golpe em perfil falso de ator sul-coreano na web diz que perdeu R$ 40 mil: “Estou falida”

Criminoso faz perfil falso do ator sul-coreano Park Bo-gum e aplica golpes em brasileiros (Reprodução/Instagram)

A moradora de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que caiu em um golpe aplicado por alguém que usa um perfil falso do ator sul-coreano Park Bo-gum na internet, contou que perdeu cerca de R$ 40 mil. Agora, a mulher, que é aposentada, afirma que está endividada. Além da extorsão, ela relatou que o golpista ainda a ameaçou.

“Me atolei. Estou falida, negativada, minha vida está um caos. Não tenho nem o que comer, para falar a verdade. Sou aposentada e, infelizmente, caí nesse golpe”, disse ela em entrevista ao site G1.

A vítima contou que é fã da cultura sul-coreana e, em janeiro deste ano, aceitou a solicitação de um perfil que dizia ser do ator. Logo depois a pessoa passou a enviar mensagens para ela, que acreditou que se tratava sim do próprio artista.

Assim, eles começaram a conversar por e-mail e o golpista começou a dizer que queria vir ao Brasil para conhecê-la, mas que, para isso, precisaria pagar uma multa contratual à empresa que o agenciava. A vítima começou, então, a fazer depósitos em uma conta indicada por ele, com a promessa de devolução no futuro. Para arcar com os valores, ela fez empréstimos.

“Ele começou a falar que queria vir para o Brasil para me conhecer, daí ele enviou o e-mail da [nome da agência]. Eu mandei o e-mail para eles [agência], daí foi onde começaram as cobranças. Sei que, nessa ‘brincadeira’, perdi quase R$ 40 mil”, relata a aposentada.

Foi aí que, segundo a vítima, começaram as ameaças. O golpista começou a enviar mensagens dizendo que, se ela não pagasse o valor solicitado, iria expor fotos íntimas dela. A mulher diz que chegou a bloquear o criminoso, mas ele continuou a enviar mensagens por outros endereços de e-mail.

Em uma das mensagens recebidas, o golpista afirmou que iria fazer a mulher chorar. “Eu vou fazer você chorar porque eu vou fazer você se tornar uma pedra rejeitada em sua área porque você merece”, dizia o texto.

Golpista que se passa pelo ator sul-coreano Park Bo-gum na web ameaçou vítimas (Reprodução/Arquivo pessoal)

Em um outro momento, o golpista afirma que é de fato o artista e que a mulher “vai se arrepender” por não acreditar nele.

“Eu sou 100% real, não é falso, mas você nunca acreditou. Você sempre pensa que sou um golpista, mas eu não sou, você definitivamente vai se arrepender quando você finalmente souber que eu sou real Park Bo-gum de carne e osso.”

Alerta do consulado

Após receber denúncias, o Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo emitiu um alerta para que fãs não caiam no golpe por meio do perfil falso. Segundo o órgão, até agora, pelo menos sete brasileiros foram vítimas da fraude.

Conforme o consulado, um golpista criou um perfil falso e se passa pelo ator. Assim, ele conversa com os fãs e, para tirar dinheiro deles, promete vir ao Brasil para conhecê-los. Porém, para isso, afirma que precisa de dinheiro para pagar uma multa contratual à empresa que o agencia e diz que, futuramente, ressarcirá integralmente o valor.

A suspeita é que se trate de um brasileiro, já que os depósitos foram feitos em bancos do país. “Acredita-se que o autor do crime seja um brasileiro que, agindo de má-fé, teria se passado pelo artista. Infelizmente, a vítima caiu no golpe tendo prejuízo financeiro e se endividando”, destacou o consulado.

Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo alerta sobre perfil falso de ator que aplica golpes (Reprodução/Consulado-Geral da Coreia do Sul)

O advogado Rafael Kang, que representa o órgão, destacou que pelo menos sete vítimas já denunciaram que foram vítimas do perfil falso, entre pessoas que chegaram a fazer depósitos e outras que desconfiaram antes. Assim, o órgão emitiu o alerta, em agosto passado, para evitar que mais fãs caiam no golpe.

“Porém, em conversas com os principais influenciadores que criam conteúdo voltado para a cultura coreana, acreditamos que são centenas de vítimas (tentado e consumado)”, disse o advogado ao site G1.

“O consulado manifesta a sua estima a todos os fãs da cultura coreana e os alerta para que tomem precauções, evitando serem vítimas de golpes”, disse no comunicado.

Veja dicas do consulado sul-coreano para não se tornar vítima: