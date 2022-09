Primavera começa hoje à noite; saiba o que esperar da nova estação

Para quem não vê a hora de o frio ir embora de vez, uma boa notícia: a primavera começa às 22h04 desta quinta-feira (22) e se estende até as 18h48 do dia 21 de dezembro, pelo horário de Brasília, quando finalmente chega o verão. Mas o que exatamente esperar dos próximos três meses?

Antes de mais nada, vale entender que, em quase todo o Brasil, a primavera significa o aumento da umidade e do calor.

Segundo o Climatempo, o La Niña vai influenciar toda a estação. A primavera de 2022 será, aliás, a terceira primavera consecutiva com o padrão de precipitação e de temperatura modificado pelo fenômeno.

Várias frentes frias vão avançar para o Sudeste do Brasil, mas a maioria de forma oceânica, com maior impacto nas áreas próximas ao litoral. Eventualmente alguma frente fria poderá influenciar áreas do Centro-Oeste, facilitando a formação de áreas de chuva e aliviando o calor.

Resumo da previsão para São Paulo

As frentes frias que vão passar nos dias 22 e 25 sobre o Brasil vão reforçar a umidade sobre o interior do continente, atingindo as regiões Centro-Oeste e Sudeste. O Estado de São Paulo volta receber chuva nesta época, o que já significa um retorno antecipado da chuva fora da época.

Já as temperaturas ficam dentro da média em todas as regiões do Estado, de acordo com o Climatempo. Ainda haverá grandes oscilações ao longo do mês de outubro. Já para novembro, o que se vê é um cenário bem semelhante ao que se espera de dezembro: chuva um pouco abaixo da média na maior parte do Estado, o que inclui a capital, Vale do Paraíba, região central, oeste, sul de São Paulo.

A entrada constante de frentes frias também reforça a entrada do ar frio e seco no Estado. A previsão indica que essas massas de ar frio ainda ocorram no mês de novembro até pelo menos a primeira quinzena de dezembro.

No mês de novembro, as temperaturas estarão um pouco acima da média no oeste, centro e também parte do sul de São Paulo e um pouco abaixo da média na faixa litorânea, Grande São Paulo e no Vale do Paraíba. Nas outras regiões ficam dentro da média e, em dezembro, dentro da média na maior parte do Estado e um pouco abaixo no litoral, na grande São Paulo e no Vale do Paraíba.