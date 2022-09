Mulher morre ao encostar em cerca de supermercado no interior de SP; veja o que se sabe até agora

Uma mulher morreu após encostar em uma cerca que rodeia um supermercado atacadista em Bauru, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (20).

Elaine Regina Domingues Santos, de 40 anos, praticava corrida com o marido pela avenida Nuno de Assis quando, segundo o boletim de ocorrência, parou para descansar e encostou na cerca. Assim que tocou no alambrado, ela teria sofrido uma descarga elétrica muito forte, que a derrubou.

A vítima chegou a ser levada a um hospital particular pelo esposo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O que diz o supermercado

Em nota, o supermercado Tenda disse que o alambrado que cerca o estabelecimento não é eletrificado. A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que Elaine teria passado mal no estacionamento da unidade. “A empresa abriu uma investigação para apurar todos os detalhes. A rede e seus colaboradores se solidarizam com a dor da família diante desta perda irreparável”, diz o texto.

Elaine era microempresária, cursava processos gerenciais e administração na Unip (Universidade Paulista) e deixa um filho.

As causas do incidente são investigadas pela Polícia Civil.

Ainda em SP

Uma menina de 4 anos morreu após ser atropelada dentro da escola que estudava, no bairro Vila Sofia, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de ontem (21). A condutora de um carro de luxo perdeu o controle da direção e atingiu o portão da unidade de ensino. A criança e uma professora, que foi socorrida, acabaram atingidas.

O acidente aconteceu por volta das 12h30 no Berçário e Educação Infantil Projeto Kids. De acordo com a Polícia Militar, a motorista de um BMW acabou acelerando no lugar de frear e derrubou o portão e uma estrutura de concreto, atingindo as vítimas.

Testemunhas disseram à polícia que a motorista, que também tem filhos estudando no local, já estava manobrando para ir embora quando o acidente aconteceu.

A menina chegou a ser levada ao Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a professora foi encaminhada, consciente, ao Hospital Santa Paula.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.

