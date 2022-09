Motorista de carro de luxo derruba portão de escola e mata menina de 4 anos, na Zona Sul de São Paulo

Uma menina de 4 anos morreu após ser atropelada dentro da escola que estudava, no bairro Vila Sofia, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de quarta-feira (21). A condutora de um carro de luxo perdeu o controle da direção e atingiu o portão da unidade de ensino. Assim, a criança e uma professora, que foi socorrida, acabaram atingidas.

O acidente aconteceu por volta das 12h30 no Berçário e Educação Infantil Projeto Kids, bem no horário de saída dos alunos. De acordo com a Polícia Militar, a motorista de um BMW acabou acelerando no lugar de frear e derrubou o portão e uma estrutura de concreto, atingindo as vítimas.

Testemunhas disseram à PM que a motorista, que também tem filhos estudando no local, já estava manobrando para ir embora quando o acidente aconteceu.

A menina chegou a ser levada ao Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a professora foi encaminhada, consciente, ao Hospital Santa Paula.

O caso foi registrado no 98º Distrito Policial como homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.

Depois do acidente, uma equipe da Defesa Civil esteve na escola e constatou que houve abalo na estrutura do imóvel. Assim, o local foi parcialmente interditado.

Desespero

Pais de alunos e testemunhas que estavam no local no momento do acidente disseram que o desespero tomou conta de todos.

“Na hora do impacto foi muito forte, parecia como um balão de gás quando explode. Gritaria de crianças, professoras saindo chorando, as mães correndo querendo saber notícia dos filhos”, afirmou uma comerciante em entrevista à TV Globo.

“Tem um portão de madeira na escola e esse carro derrubou o portão e entrou. Eu vi muito entulho, concreto jogado, uma parede que divide as salas no chão. Estava o carro dentro do colégio”, contou Bruno Rigon, que também viu o momento da colisão.

