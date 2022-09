Mãe de adolescente morto por Bruno Krupp vai pedir na Justiça indenização no valor de R$ 1 milhão

Mariana Cardim de Lima, mãe do estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, que foi atropelado e morto pelo modelo e influenciador digital Bruno Krupp, vai entrar com uma ação na esfera cível pedindo uma indenização no valor de R$ 1 milhão. O responsável pela morte, que segue preso, também já responde a um processo criminal sobre o caso na Justiça.

O atropelamento do adolescente ocorreu por volta das 23h do último dia 30 de julho na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O rapaz também precisou ser hospitalizado após o acidente, mas acabou preso em um hospital dias depois.

No último dia 26 de agosto, a Justiça acatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e ele virou réu no caso por homicídio com dolo eventual - quando se assume o risco de matar.

Nesse processo, a mãe do adolescente também foi aceita pela Justiça como assistente de acusação. A advogada Luciane Noira, que está à frente do caso, explicou que, em ações criminais com dolo à vida, a lei permite que pais, filhos, cônjuges ou irmãos de uma vítima auxiliem o Ministério Público nos trabalhos que visam a punição do réu.

“Ela está se inteirando do caso com a gente aos poucos. Tudo é muito difícil para ela ainda, mas quer justiça pelo que houve com o João. Quando definimos a habilitação, ela falou: ‘Se não pelo meu filho, pela sua filha ou pelo filho de alguém”, disse a advogada em entrevista ao site G1.

Assim, além do processo criminal, Mariana Cardim também vai processar Bruno Krupp na vara cível, onde pedirá a indenização. “Uma vida não tem preço, mas a morte do João trouxe prejuízos emocionais e materiais para a Mariana. Ela não conseguiu voltar para a casa, por exemplo, ainda vive com uma tia. Ela também depende de medicamentos e terapias para seguir”, contou a advogada.

Luciane Noira destacou que o valor de R$ 1 milhão foi baseado no que a mãe do adolescente tem gastado desde a morte dele, além da questão da convivência com o jovem que lhe foi negada, e ainda um caráter punitivo.

“Entendemos que se o Bruno tivesse sido parado lá atrás, quando foi pego em uma blitz e multado, a morte do João não teria acontecido. Entendemos que dirigir em alta velocidade não pode ser só uma sanção administrativa, que a pessoa assume o possível dolo, a possibilidade de matar alguém. Ou que tem que doer ainda mais no bolso. Se a multa do Krupp foi R$ 4 mil, que fosse R$ 400 mil, de acordo com sua realidade social. A legislação precisa punir severamente pessoas como ele, que não respeitam leis, nem a vida”, afirmou a defensora.

Bruno Krupp segue cumprindo a prisão preventiva em Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A defesa dele não foi localizada para comentar o assunto.

Estelionato

Além de responder pela morte de João Gabriel, Bruno Krupp também virou réu em outro processo pelo crime de estelionato. De acordo com a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), ele é acusado de dar um golpe ao Hotel Nacional e seus clientes, causando um prejuízo de mais de R$ 420 mil.

A delegada explicou que, durante as investigações, ficou comprovado que o modelo oferecia diárias no hotel a preços menores do que no site do estabelecimento e que, para conseguir a hospedagem mais barata, os clientes deviam fazer o pagamento em uma conta em nome de outra pessoa. Assim, ele cometia as fraudes.

O caso foi analisado pelo MP e o promotor pediu, na denúncia, que o modelo ressarça as vítimas e o Hotel Nacional. O documento foi enviado ao juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou os argumentos.

O magistrado também analisava um pedido de relaxamento de prisão feito pela defesa de Krupp, que alega que ele ainda se recupera das lesões sofridas no atropelamento do adolescente e apresentou piora no quadro de saúde.

“Recebo a denúncia [por estelionato] e, quanto ao pedido de relaxamento da prisão, ante o oferecimento da denúncia, fica prejudicado. Destaco ainda que, conforme informado pela Seap, quanto ao estado de saúde, o acusado está ‘melhor que no início da internação’. Assim, nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão. Por todos esses motivos, indefiro os pleitos libertários e mantenho a prisão preventiva”, escreveu o juiz.

Além da investigação sobre o acidente, Bruno Krupp também foi denunciado por quatro mulheres por estupro. Duas das mulheres procuraram a delegacia para protocolar denúncias de abuso sexual contra o modelo no último dia 10 de agosto. Antes disso, outros dois casos já eram investigados pela Polícia Civil.

Relembre o atropelamento

João Gabriel foi atropelado na noite do dia 30 de julho. Câmeras de segurança mostraram Krupp circulando em alta velocidade momentos antes do atropelamento (veja abaixo):

Nas imagens é possível ver que, assim que Krupp passa na motocicleta, populares que estavam no quiosque se assustaram com a alta velocidade. Ao fundo, João Gabriel e sua mãe estavam atravessando a rua. Em seguida, as pessoas que aparecem no vídeo se mostram assustadas.

O adolescente teve uma perna amputada na hora e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dias antes do atropelamento Krupp foi parado em uma blitz da Lei Seca. Nas redes sociais, ele ironizou a fiscalização, da qual, mesmo sem habilitação e se recusando a fazer o teste do bafômetro, acabou liberado.

