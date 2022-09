Mega-Sena sorteia hoje o prêmio de R$ 150 milhões

O concurso 2522 da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (21) no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar a bolada de R$ 150 milhões.

Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da loteria, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 4,50.

O apostador pode, se quiser, optar por preencher mais números no volante, aumentando com isso a probabilidade de acertar. Em uma aposta simples, a chance de acerto é de 1 em 50 milhões; se o apostador optar, por exemplo, por marcar 15 números, ela sobe para 1 em 10 mil.

O preço da aposta, porém, também sobe. Passa de R$ 4,50, na simples, para R$ 22.522,50 em um jogo com quinze números.

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no último sábado (17), quando nenhum apostador acertou a faixa principal. Assim, o prêmio acumulou.

Na ocasião, 189 apostadores marcaram a quina e receberam, cada um, R$ 42.084,88. Outros 12.204 sortudos marcaram a quadra e ganharam R$ 931,08.

Lotofácil

Um apostador levou sozinho o prêmio principal do concurso 2618 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de terça-feira (20). De acordo com a Caixa Econômica Federal, ele é do Rio de Janeiro e vai receber R$ 1.644.717,11.

Outros 162 apostadores marcaram 14 pontos e ganharam, cada um, R$ 2.128,77. Outras 7.027 pessoas fizeram 13 acertos e vão receber R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Quina

O concurso 5954 da Quina, também sorteado na noite de terça-feira, não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 6 milhões no próximo concurso, que será realizado nesta noite.

No total, 33 apostadores marcaram a quadra e ganharam, cada um, R$ 8.929,10. Outros 2.926 marcaram 3 pontos e levaram R$ 95,90.

Quem quiser tentar a sorte na noite desta quarta-feira basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

O preço da aposta simples é de R$ 2. Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou via canais digitais da Caixa Econômica Federal.

LEIA TAMBÉM: