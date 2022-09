Hoje é dia Mega-Sena milionária; confira as seis dezenas que valem R$ 150 milhões

Apenas seis números mágicos separam os simples mortais de um dos maiores prêmios sorteados pelas loterias neste ano. Quem acertar a Mega-Sena desta quarta-feira (21) vai levar para casa nada menos do que R$ 150 milhões de verdinhas, o suficiente para não se preocupar mais com trabalho e pagamento de contas no final do mês.

Veja os seis números sorteados para a Mega-Sena desta quarta-feira, 21 de setembro:

04, 05, 25, 32, 39, 40

SÁBADO PASSADO

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado sábado passado e ninguém levou o prêmio principal. Cento e oitenta e nove apostadores marcaram a quina e cada um ganhou R$ 42.084,88. Outros 12.204 sortudos marcaram a quadra e ganharam R$ 931,08.

PROBABILIDADES

Segundo os matemáticos, a probabilidade de acertar a Mega-Sena com uma aposta simples, de 6 números, é de 1 em 50.063.860.

A Caixa oferece a opção do apostador marcar mais de seis números no mesmo volante, até o máximo de 15. Com isso, as probabilidades de acertar as seis dezenas saltam para 1 em 10.003. O problema é que o preço também dá um salto e passa dos R$ 4,50 para até R$ 22.522,50.

Super Sete paga hoje R$ 1,5 milhão

Super Sete (Metro World News)

O concurso 298 da Super Sete pode pagar nesta quarta-feira a quem acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-feira (21):

5, 9, 1, 1, 7, 9, 1

Confira os 20 números da Lotomania

Prêmio para o concurso 2368 da Lotomania está com prêmio acumulado em R$ 3,7 milhões. Confira aqui os números sorteados nesta quarta-feira:

03, 05, 07, 08, 09

13, 14, 16, 20, 32

36, 38, 40, 57, 69

75, 79, 88, 91, 92