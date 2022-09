VÍDEO: Faxineira é agredida por homem enquanto lavava calçada em MG: “Achei que ele ia me sufocar”

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, foi agredida por um homem enquanto lavava uma calçada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele se aproximou, pegou a mangueira que ela usava com violência e a molhou (veja abaixo). A mulher caiu no chão e machucou um dos joelhos. “Achei que ele ia me sufocar. Não consegui falar nada”, disse.

Video 1: Homem covarde agride a faxineira de um condomínio por desperdiçar água em BH. Video 2 - pic.twitter.com/dn7bZVzPPb — Tati Cruz (@Taticru79846829) September 17, 2022

Lenirge participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (20). Ela contou que estava lavando a calçada do prédio em que trabalha, na última sexta-feira (16), quando foi atacada pelo homem, que ela não conhecia.

“Ele tomou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando, e eu sem poder gritar. O porteiro perguntou por que eu não gritei, mas não tinha como”, disse ela.

Segundo a faxineira, ao chegar perto dela, o homem reclamou que ela estava desperdiçando água. A mulher disse que tentou explicar que não faz a lavagem no local diariamente, mas mesmo assim ele agiu com violência.

“Ele já tomou a mangueira da minha mão e começou a falar que ia me mostrar como desperdiçava água”, disse ela, que acabou sendo molhada pelo homem.

Lenirge destacou que entrou água em seus ouvidos e no nariz. Mesmo ciente que estava sendo agredida, ela disse que teve medo e não conseguiu reagir.

Investigação

No dia em que foi atacada, a faxineira procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. No sábado (17), passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A delegada responsável pelo caso, Marina Cardoso Nascimento, disse que a avaliação apontou que ela ficou ferida. “O laudo do IML atestou a ocorrência de lesão corporal e a vítima foi encaminhada à delegacia adida ao Juizado Especial Criminal”, explicou.

Marina disse que o autor das agressões, que já tem histórico de outros crimes, foi identificado e será intimado a depor. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.

Representação criminal

Na segunda-feira (19), Lenirge fez uma representação criminal contra o agressor. O caso segue, agora, para o Juizado Especial Criminal. Já a faxineira foi orientada a ir à Justiça, onde já será marcada a data da primeira audiência do caso.

Ela disse que justiça seja feita para que esse tipo de situação não aconteça novamente. “Ele foi um covarde (...) É uma lembrança revoltante, de humilhação. A gente no local de serviço ter que passar por essa humilhação toda (...)”, desabafou.

