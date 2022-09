Vídeo: deputado esquece câmera ligada e aparece em sessão virtual sem calça

Os deputados presentes na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa da Paraíba sequer notaram, mas em determinado momento do plenário o telão usado para os parlamentares que fazer home office exibiu a imagem do deputado João Gonçalves (PSB) sem as calças.

Os deputados podem não ter percebido, mas as pessoas presentes perceberam e as imagens do vídeo do ‘peladão’ da cintura para baixo e só de camisa tomaram conta das redes sociais.

Segundo as mídias locais, João Gonçalves teria ido ao banheiro durante a sessão virtual, mas esqueceu de desligar a câmera do celular e voltou “aos trabalhos” sem as calças. O próprio deputado não deu conta de que sua imagem estava sendo transmitida para o telão da Casa, onde parte dos parlamentares, assessores e público acompanham os trabalhos no plenário, e continuou participando tranquilamente da sessão.

A situação só não ficou pior porque a tarja com o nome dele acabou escondendo suas partes íntimas, para alívio de todos que acompanhavam a sessão.

Assim que notaram as imagens do deputado sem calças, o telão foi rapidamente tirado do ar pelos assessores técnicos do parlamento

Deputado da Paraíba esquece câmera ligada e aparece sem calça durante sessão. Imagens foram exibidas no telão do plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). pic.twitter.com/ma2Zp4oGg1 — Portal T5 (@Portal_T5) September 20, 2022

A assessoria de imprensa da Assembleia informou que todos os parlamentares foram devidamente capacitados para participar das sessões virtuais para análise de projetos e votações. Segundo a nota da imprensa, um tutorial foi elaborado para ensinar a todos como lidar com as situações técnicas e que as sessões remotas visam incentivar a presença dos parlamentares.

A Casa Legislativa não informou se o deputado sofrerá algum tipo de punição pelo deslize. O deputado João Gonçalves também preferiu não se manifestar sobre o incidente.

