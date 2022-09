Três sortudos dividem o prêmio principal da Lotofácil; loteria volta hoje com R$ 1,5 milhão

Lotofácil volta a ser sorteada nesta terça-feira com prêmio de R$ 1,5 milhão

Três sortudos acertaram a faixa principal do concurso 2617 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de segunda-feira (19) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles são de São Paulo, Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Cada um levou para casa a quantia de R$ 394.360,32.

Outros 387 apostadores marcaram 14 acertos e vão receber, cada, R$ 915,70. Outras 12.574 pessoas acertaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Os números sorteados na Lotofácil na segunda-feira foram:

01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25

A loteria volta a ser sorteada na noite desta terça-feira (20), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Quina

Já a Quina não teve ganhadores na faixa principal do concurso 5953, que também foi sorteado na noite de segunda-feira. Mas 91 sortudos marcaram a quadra e vão receber, cada um, R$ 2.949,59. Outros 4.286 apostadores acertaram três pontos e ganharam R$ 59,64.

Os números sorteados na Quina na segunda-feira foram:

01, 10, 27, 72, 77

A loteria também volta a ser sorteada na noite desta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Para concorrer aos sorteios da Quina, basta preencher o volante com 5 números e pagar R$ 2 nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo da Caixa até as 19h. Ganha quem acertar as 5, 4 ou 3 dezenas.

Quem quiser dar uma forcinha para sorte pode escolher mais de 5 números no volante, no máximo 15. O preço passa dos R$ 2 e pode chegar a R$ 6.006, mas a probabilidade de acerto passa de 24 milhões para 8 mil por cada aposta.

