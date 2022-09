Por que o ganhador da Mega-Sena morto nunca mudou de Hortolândia?

Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhou R$ 47,1 milhões no sorteio da Mega-Sena em 2020, mas nunca deixou o bairro onde morava, em Hortolândia, no interior de São Paulo, e viveu sempre na mesma casa, que dividia com um irmão e uma irmã.

Morto na última terça-feira em função dos ferimentos que sofreu na cabeça pelos criminosos que o sequestraram para obrigá-lo a sacar dinheiro de sua conta, ‘Luquinha’, como era conhecido pelos amigos do bairro, foi orientado a sair do bairro e até mesmo mudar sua rotina por segurança, mas nunca deu ouvidos aos conselhos.

De hábitos simples, saia sempre de manhã cedinho para ir à padaria local, comprava pão, deixava em casa e saia novamente para caminhar. Não era incomum também vê-lo caminhando de chinelo de dedo ao bar local para tomar meia dose de conhaque a algumas cervejas com os amigos.

Mas a busca por uma vida mais simples, mesmo com alguns milhões na conta bancária, custou sua vida. Na última terça-feira, quatro criminosos o seqüestraram quando saia da padaria. Após ser violentamente espancado, fizeram saques em suas contas bancárias por meio de PIX e transferência e só não limparam a conta porque não conseguiram que o banco autorizasse uma transferência tão alta sem que ele comparecesse à agência. Ele foi abandonado em um trecho da Rodovia dos Bandeirantes com sérios ferimentos na cabeça, que o levaram à morte.

Segundo a delegada titular da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba (SP), Juliana Ricci, os R$ 3 milhões solicitados pela quadrilha foi negada porque o gerente do banco considerou o valor “irreal”.

Até o momento, dois criminosos foram presos e dois continuam foragidos. Os presos são Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, e com passagem pela polícia por diversos crimes, e Rebeca, de 24 anos, que de acordo com a Guarda Metropolitana, foi presa em situação de rua.

A polícia procura agora Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, de 22 anos, e Roberto Jeferson da Silva, de 38 anos.