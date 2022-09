Jovem é preso após aplicar ‘golpe do falso emprego’ para estuprar e roubar vítimas; entenda o caso

Um jovem de 22 anos foi preso em Campinas, no interior de São Paulo, suspeito de estuprar e roubar mulheres após aplicar o “golpe do falso emprego”. De acordo com a Polícia Civil, ele se passava por agenciador e publicava vagas falsas em sites de anúncios. Depois, combinava as entrevistas em um imóvel alugado e, no local, abusava sexualmente das vítimas, além de roubar seus pertences.

A prisão dele ocorreu no último dia 16. A investigação começou depois que uma mulher de 24 anos procurou a polícia para denunciar o caso. Ela contou que viu um anúncio de emprego em um site e se candidatou. Logo depois o suspeito entrou em contato e marcou uma entrevista presencial.

Assim, no último dia 15, ela foi até o local indicado por ele, um imóvel na Rua Mário Augusto do Carmo, na Vila Prudente, em São Paulo. Chegando lá, o rapaz a ameaçou com um canivete, a levou para um cômodo vazio e a estuprou. Depois, ele fugiu levando o celular dela.

A vítima conseguiu pedir socorro e a Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi encontrado naquela ocasião. A mulher foi levada ao pronto socorro da Vila Alpina e depois à delegacia. Após o registro do boletim de ocorrência, foi orientada a ir ao Hospital Pérola Byington para tomar os remédios contra doenças sexualmente transmissíveis.

O caso passou a ser investigado Delegacia de Investigações Criminais (Deic), que localizou o suspeito em Campinas. Ao ser ouvido, ele negou o envolvimento nos crimes. Mas depois acabou admitindo que aplicava os golpes do falso emprego para atrair as vítimas.

O rapaz disse que costumava alugar as salas comerciais por meio de uma plataforma de imóveis sempre na capital paulista. “Logo após o crime, voltava a Campinas e se escondia na cidade”, destacou a polícia.

A investigação aponta que ele teria feito pelo menos duas vítimas, mas os trabalhos continuam na busca de identificar outras mulheres que tenham caído no golpe.

Segundo a polícia, ele já tinha passagens pelo crime de estelionato. O suspeito permanecia preso até a tarde de segunda-feira (19).