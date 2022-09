Golpista que se passa por ator sul-coreano na web já fez 7 vítimas no Brasil; fã perdeu R$ 50 mil

Um perfil falso na internet já aplicou golpe em pelo menos sete brasileiros que sonham em conhecer o ator sul-coreano Park Bo-gum. O alerta foi feito pelo Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo, que destacou que uma das vítimas, uma moradora de Ribeirão Preto, no interior paulista, chegou a perder cerca de R$ 50 mil.

Conforme um comunicado do consulado, um golpista criou um perfil falso e se passa pelo ator. Assim, ele conversa com os fãs e, para tirar dinheiro deles, promete vir ao Brasil para conhecê-los. Porém, para isso, afirma que precisa de dinheiro para pagar uma multa contratual à empresa que o agencia e diz que, futuramente, ressarcirá integralmente o valor.

Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo alerta sobre perfil falso de ator que aplica golpes (Reprodução/Consulado-Geral da Coreia do Sul)

Foi exatamente assim que a vítima de Ribeirão Preto, identificada como Angella, que é fã da cultura sul-coreana, caiu no golpe. Acreditando que se tratava mesmo do artista, ela acabou depositando os R$ 50 mil na conta do golpista. A suspeita é que se trate de um brasileiro, já que os depósitos foram feitos em bancos do país.

“Acredita-se que o autor do crime seja um brasileiro que, agindo de má-fé, teria se passado pelo artista. Infelizmente, a vítima caiu no golpe tendo prejuízo financeiro e se endividando”, diz o comunicado do consulado.

O advogado Rafael Kang, que representa o órgão, destacou que pelo menos sete vítimas já denunciaram que foram vítimas do perfil falso, entre pessoas que chegaram a fazer depósitos e outras que desconfiaram antes. Assim, o órgão emitiu o alerta, em agosto passado, para evitar que mais fãs caiam no golpe.

“Porém, em conversas com os principais influenciadores que criam conteúdo voltado para a cultura coreana, acreditamos que são centenas de vítimas (tentado e consumado)”, disse o advogado ao site G1.

“O consulado manifesta a sua estima a todos os fãs da cultura coreana e os alerta para que tomem precauções, evitando serem vítimas de golpes”, disse no comunicado.

Veja dicas do consulado sul-coreano para não se tornar vítima:

Desconfie de perfis de redes sociais que entram em contato apresentando-se como celebridades;

Artistas coreanos e agências nunca exigem quantias em dinheiro;

Em caso de suspeita de golpe, faça um boletim de ocorrência ou entre em contato com a Embaixada e/ou Consulado.

