Famosa por ‘flagras’ em motéis no litoral de SP, motorista sofre ameaças e interrompe serviço; entenda

A motorista que ficou famosa na internet por oferecer serviços específicos para mulheres, como levá-las para dar “flagras” em maridos saindo de motéis em São Vicente, no litoral de São Paulo, disse que recebeu ameaças e que, por isso, vai interromper as atividades.

Elizandra Regina de Cândido, de 48 anos, afirmou que começou a receber ligações que a deixaram muito assustada e se sentindo desprotegida. Decidiu, então, não se envolver mais em assuntos ligados a relacionamentos.

“Com muitas reportagens eu fiquei muito conhecida, meu carro ficou muito conhecido, então muitos homens me ligavam, porque meu WhatsApp é bastante público, e me ameaçavam, falando que eu era destruidora de lares, fofoqueira, perguntando quem era eu para estar me intrometendo na vida deles”, disse em entrevista ao “UOL”.

A motorista continuou: “Eu não era detetive, elas queriam seguir os companheiros, me pagavam para estar ali com o carro e eu prestava esse serviço. Mas eu comecei até a ficar com medo, um deles disse até que ia fazer meu corpo de taco de baseball e quebrar meu carro com meu corpo, isso me apavorou muito, porque eu tenho filhos. Foi nesse momento que eu falei: ‘Não, eu preciso parar com isso’”.

Conquistas

Elizandra comemora, por outro lado, o sucesso após a repercussão de seus serviços, que hoje rendem outros frutos.

“Tem muita criança que vai para a escola comigo, tem mulher que não saía de casa, por ter síndrome do pânico, e que hoje sai comigo. Meu telefone não para”, disse ao “G1″. “Muitas mulheres confiam em mim. Levo oito crianças [individualmente] às escolas. Levo um menino de três anos para a casa da vó dele. As pessoas adquiriram uma confiança grande em mim. Hoje, tenho outra vida por conta disso, trabalho o dia inteiro”, completou.

Além do sucesso em suas viagens, também foi convidada para dar palestras sobre empoderamento feminino e foi uma das vencedoras do prêmio de “Mulher Caiçara”, da AAVV (Associação Amigos da Vila Valença), que homenageia mulheres de destaque na região.