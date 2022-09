Desfile cívico com crianças negras ‘escravizadas’ vira alvo de investigação do MP, no Paraná

Um desfile cívico realizado em Piraí do Sul, no Paraná, virou alvo de uma investigação do Ministério Público. O motivo foi a caracterização de crianças negras como escravas. Elas usavam correntes de papel nos pulsos e tornozelos, além de bolas de papel alumínio atrás de um barco com os dizeres “família real”.

Conforme o MP, o desfile foi realizado no último domingo (18) pela prefeitura da cidade como parte das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil. O evento ocorreu na Avenida Bernardo Barbosa Milléo e contou com a participação de estudantes de escolas municipais e estaduais, autoridades, autoridades religiosas e associações.

Vídeos com as crianças “escravizadas” chegaram a ser publicados no perfil da própria administração municipal no Instagram, mas depois da repercussão negativa foram removidos.

O caso chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça de Piraí do Sul, que instaurou uma investigação, que corre sob sigilo. Segundo o órgão, a prefeitura deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio.

A prefeitura disse, em nota, que o desfile tinha como intuito “resgatar valores como o civismo e desenvolver o sentimento de pertença em toda a população piraiense”. O órgão também disse que fez durante o desfile uma apresentação de contexto do período pré-colonial, abordando, assim, “momentos históricos de grande relevância”, como a descoberta do país, a escravidão e a abolição da escravatura.

“O município entende que em momento algum o ato ficou caracterizado como ofensa aos negros nem se destinou a qualquer desrespeito à dignidade da pessoa humana”, afirmou a administração municipal.

A prefeitura ressaltou que, considerando o contexto do momento do desfile e das ações cotidianas da escola, repudia qualquer menção ao racismo ou outra forma de preconceito.

LEIA TAMBÉM: