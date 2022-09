Acumulada, Quina pode pagar R$ 1,4 milhão nesta terça-feira

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina sorteadas na última segunda-feira (19). Assim, o prêmio acumulou e pode pagar hoje R$ 1,4 milhão.

Noventa e uma pessoas, porém, chegaram bem perto de abocanhar o montante principal do concurso 5953, marcando a quadra (quatro pontos). Cada uma delas vai receber R$ 2.949,59.

Outras 4.286 apostas marcaram o terno (três dezenas) e ganharam R$ 59,64.

Os números sorteados na Quina na segunda-feira foram:

01, 10, 27, 72, 77

Se quiser tentar a sorte hoje, é fácil: basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

O preço da aposta simples é de R$ 2. Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou via canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

Três sortudos acertaram a faixa principal do concurso 2617 da Lotofácil, que também foi sorteado na noite de segunda-feira (19). Eles são de São Paulo, Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Cada um levou para casa a quantia de R$ 394.360,32.

Outros 387 apostadores marcaram 14 dos 15 pontos e vão receber, cada, R$ 915,70.

Já 12.574 pessoas acertaram 13 pontos e ganharam apenas R$ 25.

Os números sorteados na Lotofácil na segunda-feira foram:

01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25

A loteria volta a ser sorteada na noite desta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa. A aposta mínima custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: