5 coisas para fazer com o prêmio milionário que a Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira

A Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira um de seus maiores prêmios acumulados do ano, R$ 150 milhões. Com todo esse dinheiro, o ganhador não precisará mais se preocupar nesta vida com as contas de casa vencendo no final do mês ou o preço da TV a cabo.

Na verdade, essa dinheirama dará acesso ao feliz ganhador a um seleto grupo de pessoas que pode fazer coisas que a maioria das pessoas vai passar a vida toda apenas sonhando.

Veja 5 coisas a fazer com o prêmio de R$ 150 milhões da Mega-Sena:

1 – Fazer uma viagem subespacial

Nave da Virgin Galactic (Divulgação/Virgin)

A empresa Virgin Galactic, do bilionário inglês Richard Bronson, já faz reserva para voos suborbitais por US$ 450 mil (cerca de 2,2 milhões), programado para 2023. A empresa fez, até agora, apenas 1 voo com turistas espaciais.

2 – Comprar um dos carros mais caros do mundo

Bugatti La Voiture Noire (Reprodução)

Entre os carros mais caros do mundo está a Bugatti La Voiture Noire, que custa nada menos do que US$ 18,7 milhões (cerca de R$ 96,3 milhões). Até hoje apenas uma unidade deste carro foi vendida em todo mundo, mas o dono não é conhecido, apesar de a imprensa ter especulado que tratava-se do jogador Cristiano Ronaldo.

3 – Comprar uma ilha particular em Ubatuba

Ilha Almada, no litoral norte de São Paulo (Reprodução / Vídeo)

A Ilha Almada, no litoral norte de São Paulo, está à venda no leilão por R$ 11,4 milhões. Quem comprar a ilha leva junto a mensão de 757 metros quadrados com nove suítes, sala de estar com seus ambientes, piscina, deque para barcos, entre outros luxos

4 - Comprar o perfume mais caro do mundo

Um dos perfumes mais caros do mundo, o Shumukh, da Nabeel (Reprodução)

O perfume mais caro do mundo traz uma das essenciais para exclusivas que existe, com notas do raríssimo óleo oud da Índia, mas sem dúvida sem frasco é um capítulo à parte no quesito ostentação, com 3.571 diamantes, pérolas, topázio e cerca de 2,5 quilos de ouro.

5 – Passar um fim de semana em um dos hotéis mais luxuosos do mundo

Empathy Suite, no Palms Casino Resort, em Las Vegas (Reprodução)

Uma das acomodações mais caras do mundo está em Las Vegas, no Empathy Suite, no Palms Casino Resort, cuja suíte tem 836 metros quadrados. Duas noites de hospedagem nesse hotel (estadia mínima) custa US$ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão)