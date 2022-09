Três apostadores dividem prêmio principal da Lotofácil; loteria volta hoje com R$ 1,5 milhão

Lotofácil volta a ser sorteada nesta segunda-feira com prêmio de R$ 1,5 milhão

Três sortudos acertaram a faixa principal do concurso 2616 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de sábado (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles são de Salvador (BA), Barra do Bugres (MT) e de Resende (RJ) e vão receber, cada um, prêmio de R$ 527.312,02.

Outros 237 apostadores acertaram 14 pontos e vão receber, cada, R$ 1.399,56. Outras 8.935 pessoas marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Quina

Já o concurso 5952 da Quina, sorteado no último sábado, teve um ganhador na faixa principal. O sortudo, que fez a aposta por meio do canal eletrônico, levou sozinho R$ 6.400.929,29.

Outros 97 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber, cada um, R$ 5.121,95. Outros 6.092 marcaram três pontos e ganharam R$ 77,67.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira, com prêmio estimado em R$ 700 mil.

As apostas devem ser feitas até 19h. Além das casas lotéricas, podem ser feitas pelo aplicativo da Caixa e pelo canal Loterias Online. A aposta simples custa R$ 2.

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2521 da Mega-Sena, também sorteado no sábado, e o prêmio continua acumulado. Para o próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira (21), está estimado em R$ 150 milhões.

Muitos apostadores chegaram perto do prêmio milionário e por apenas um número não levaram um caminhão de dinheiro para casa. Eles fizeram a quina (cinco números) e cada um recebeu um prêmio de R$ 42.084,88.

Para o próximo sorteio, as casas lotéricas e o aplicativo Caixa recebem apostas até 19h de quarta-feira. A aposta simples da loteria, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 4,50.

