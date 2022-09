Quem são os suspeitos pela morte do ganhador da Mega-Sena em Hortolândia?

Duas pessoas já estão presas e dois outros suspeitos continuam foragidos. São quatro os criminosos apontados até agora como responsáveis pelo sequestro e morte do ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias, 55 anos, na última semana, em Hortolândia, interior de São Paulo.

Desde o início das investigações a polícia estava certa de que os criminosos sabiam que Jonas era um dos ganhadores do prêmio da loteria em 2020 de R$ 47,1 milhões e passou a vasculhar câmeras de segurança que cobriam o trajeto dele até a padaria, próximo à sua agência bancária e ao local onde foi encontrado.

No domingo as investigações conduziram à segunda prisão do caso. Até agora foram presos Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, e Rebeca, de 24. Os dois foragidos são Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, de 22 anos, e Roberto Jeferson da Silva, o Gordo, de 38 anos.

Quem são os suspeitos do crime:

Rogério de Almeida Spínola, 48 anos (PRESO)

Spínola tem uma extensa ficha criminal que inclui roubo, furto, homicídio, estelionato e lesão corporal. Ele cumpriu 15 anos de prisão e havia sido libertado em dezembro do ano passado. Ele nega qualquer participação no crime

Rebeca, 24 anos (PRESA)

Segundo a Guarda Municipal, Rebeca, de 24 anos, foi presa do domingo em situação de rua. Ela disse à polícia que dois homens a abordaram e pediram para que ela abrisse uma conta em seu nome, que foi usada para transferir o dinheiro da vítima.

Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, 22 anos (FORAGIDO)

Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, 22 anos (Reprodução / Câmera de Segurança)

Conhecido como Vini, ele dirigiu um dos veículos usados no crime. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do banco fazendo os dois saques no caixa eletrônico. Ele tem passagem por estelionato e receptação. Saiu da cadeia em setembro do ano passado.

Roberto Jeferson da Silva, 38 anos (FORAGIDO)

Roberto dirigiu o Ford Fiesta usado na abordagem de Jonas. Ele não possui passagem pela polícia e a polícia não informou mais detalhes sobre sua participação no crime.