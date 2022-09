Lotofácil: Confira as 15 dezenas do sorteio desta segunda-feira

A Lotofácil retoma nesta segunda-feira seu sorteio semanal com um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, que será pago para quem tiver a sorte de acertar os 15 números que serão sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta segunda-feira:

01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 25

3 PREMIADOS NO SÁBADO

A Lotofácil de sábado (dia 17) saiu para três apostadores das cidades de Salvador, na Bahia, Barra dos Burgres, no Mato Grosso e Resende, no Rio de Janeiro. Cada um deles levou pra casa R$ 527.312,02.

Na faixa dos 14 números 237 apostas foram premiadas com R$ 1.399,56, segundo a Caixa, e 8.935 apostas com 13 pontos ganharam, cada uma, R$ 25. Clique e veja os números sorteados.

Como Jogar na Lotofácil:

A Lotofácil premia os apostadores que acertarem 15, 14, 12, 12 e 11 números entre os 25 disponíveis no volante. Apostar é fácil, basta escolher 15 números no volante e fazer a aposta em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50, mas o apostador pode optar por preencher até 20 números no volante, aumentando com isso a probabilidade de acertar os 15 números. O preço da aposta, porém, passa dos R$ 2,50 para R$ 38.760,00.

Está com o palpite fraco? É possível ainda deixar que o próprio sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória. É a chamada Surpresinha. Mas, se ao contrário, achar que seu palpite é forte e deva ser jogado novamente, com a Teimosinha a mesma aposta pode ser feita 3, 6, 12, 18 ou 24 vezes.