‘Golpe do retrovisor’: vídeo mostra qual a tática usada por criminosos para fazer vítimas no trânsito

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como os criminosos aplicam o chamado “golpe do retrovisor”. Nesta modalidade, os bandidos batem no carro da vítima, muitas vezes de bicicleta, ou até mesmo à pé, e, quando o condutor desce do veículo ou abre a janela para ver o que aconteceu, o assalto é anunciado (veja no vídeo abaixo).

Essa modalidade de crime não é recente, algo parecido já ficou conhecido no passado como o “golpe da batida”, quando um acidente de trânsito era forjado para abordar as vítimas. Agora, no entanto, os bandidos focam em atingir apenas o retrovisor do carro para conseguir abordar o alvo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não divulgou dados sobre esse tipo de crime. Mas alertou que as vítimas precisam registrar as denúncias para que as investigações sejam efetuadas.

O “Manual de Autoproteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo” destaca alguns cuidados que os motoristas precisam ter para evitar cair no golpe. “Procure identificar em seus deslocamentos habituais postos policiais, pontos de estacionamento de viaturas e ainda postos de abastecimento 24 horas, além de outros estabelecimentos comerciais que em situação de emergência podem servir como ponto de apoio”, recomenda o documento.

Entre as medidas estão dirigir com os vidros do carro sempre fechados, portas travadas e, durante as paradas, evitar que joias, relógios e celulares fiquem em evidência.

“Não pare para auxiliar outros motoristas em locais isolados, mal iluminados ou em horas avançadas da noite. No caso de lhe parecer algum acidente ou alguém em dificuldades, avise à polícia imediatamente”, diz o manual.

Em casos em que houve, de fato, uma colisão, a orientação é que os envolvidos busquem um posto policial, ou qualquer outro lugar com movimento, como uma loja de conveniência, para que as partes entrem em acordo sobre o reparo dos danos.

Virei uma vítima, o que fazer?

Caso o motorista tenha sido vítima do “golpe do retrovisor”, deve procurar uma delegacia da Polícia Civil, ou até mesmo a Delegacia Eletrônica, e registrar um boletim de ocorrência.

Mesmo que o objeto levado não tenha um alto valor, a denúncia é importante para que o caso seja investigado e sejam tomadas medidas preventivas para que esse tipo de crime não volte a acontecer.

Veja mais dicas de como evitar o golpe: