Quem era o ganhador da Mega-Sena que foi morto em Hortolândia?

Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, era considerado por todos os moradores do bairro onde vivia, em Hortolândia, como uma pessoa simples e pacato e, apesar de ter se tornado milionário em 2020, em nada mudou sua rotina: continuava morando na mesma casa de antes e ainda caminhava de bermuda e chinelo de dedo até o boteco da esquina para ver os amigos e tomar meia dose de conhaque e algumas cervejas, segundo contaram os vizinhos à polícia.

O milionário não era casado e não tinha filhos, vivia com o um irmão e uma irmã e mesmo com R$ 47,5 milhões na conta sua única compra de imóvel foi uma chácara em Conchal, no interior de São Paulo, onde costumava reunir também os amigos.

Ele trabalhava em um depósito de ferramentas, no qual era sócio com mais dois amigos, mas deixou o negócio cujo capital era estimado em R$ 1 milhão para se aposentar. Ele virou sócio do negócio com o dinheiro da loteria, mas não tinha mais interesse e nem precisava trabalhar para sobreviver, segundo disseram os sócios à polícia.

Vizinhos que frequentavam o comércio disseram que mesmo depois de se tornar milionário ele continuava trabalhando no local como se nada tivesse acontecido.

Era visto ainda como uma pessoa que ajudava os amigos. Depois que ficou milionário, comprou um caminhão para um dos amigos trabalhar e ajudou outro com remédios para tratamento de câncer.

O QUE SE SABE SOBRE O CRIME

A polícia não tem dúvidas que os criminosos conheciam a rotina diária de Jonas e sabiam que ele tinha sido ganhador do prêmio da Mega-Sena.

Além de imagens de câmeras de segurança do local onde ele foi deixado, na rodovia dos Bandeirantes, a polícia aguarda a quebra dos sigilos bancários e telefônicos para tentar chegar à quadrilha.

Durante o sequestro do milionário da Mega, foram feitos saques por PIX e transferência bancária sua conta. Os criminosos tentaram também fazer um saque de R$ 3 milhões usando o contato com a gerente do banco, mas não conseguiram retirar o dinheiro.

As dúvidas da polícia, porém, ainda são muitas. A polícia trabalha para descobrir como e quando ele foi sequestrado pelos criminosos, quantas pessoas estão envolvidas, como foi o planejamento e se os bandidos são da região ou não ,e como chegaram às informações necessárias para planejar o ataque.