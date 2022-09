Presidente Jair Bolsonaro viaja a Londres para participar do funeral de Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro viaja, neste sábado (17), às 19h, para participar do funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, no Reino Unido. A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira (19).

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (8), aos 96 anos, no Palácio de Balmoral, na Escócia. No mesmo dia, Bolsonaro decretou luto oficial de três dias. Na ocasião, o presidente brasileiro disse que ela foi “uma rainha para todos nós”.

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron também confirmaram presença. Segundo a força policial de Londres, o funeral da rainha será a maior operação de segurança já realizada.

De Londres, Bolsonaro deve viajar direto para Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento está marcado para o dia 20 de setembro. Tradicionalmente, o discurso do presidente brasileiro abre a conferência.

FILAS PARA DE DESPEDIR

Centenas de milhares de pessoas se aglomeraram em uma fila de quilômetros para ter a chance de se despedir da monarca.

Neste sábado, o rei Charles III e seu filho William fizeram questão de cumprimentar as pessoas que aguardam na fila para ver o caixão da rainha Elizabeth.

Charles visitou ainda em pessoa a sede da polícia em Londres que está responsável por organizar o que está sendo chamado de maior operação de segurança que a Inglaterra já viu.

TRADIÇÃO

É tradição que os monarcas tenham o caixão exposto ao público no Westminster Hall, um dos edifícios mais antigos da Europa e construído há mais de 900 anos, em 1907. Além dos monarcas do país, o ex-premiê Winston Churchill foi uma das exceções e também recebeu a honraria de um velório no local em 1965.

Como seu marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, a Rainha será enterrada em um caixão de carvalho inglês, com alças de latão que foi projetado há mais de 30 anos e forrado com chumbo.