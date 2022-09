Mega-Sena milionária: confira as seis dezenas sorteadas neste sábado que valem R$ 125 milhões

O prêmio acumulado da Mega-Sena deste sábado pode fazer com que o ganhador nunca mais precise se preocupar com dinheiro na vida. Estão em jogo R$ 125 milhões e para levar essa dinheirama para casa basta acertar as seis dezenas que a Caixa Econômica Federal sorteou.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado, 17 de setembro:

23, 28, 33, 38, 55, 59

OUTRAS LOTERIAS:

SORTEIO DE QUINTA-FEIRA

Esta semana foram realizados três sorteios da Mega, na terça-feira, quinta e no sábado. Nos sorteios anteriores, ninguém levou o prêmio principal e a loteria vem acumulando.

Na quinta-feira, 160 apostas acertaram a quina e cada uma delas vai levar para casa R$ 39.671,25. Foram também premiadas 10.126 apostas que acertaram quatro dezenas e cada um deles ganhou R$ 895,48. Clique aqui e confira as dezenas do sorteio de quinta-feira (15).

Mais milionária sorteia R$ 13,5 milhões

Confira os números da Mais Milionária para este sábado. O prêmio está acumulado em R$ 13,5 milhões:

03, 17, 25, 46, 48, 50

Trevos: 1, 3

Veja o sorteio do Dia de Sorte

06, 07, 16, 19, 25, 28, 30

Mês da sorte: 11 (Novembro)

Confira os números da Dupla Sena

1º sorteio

03, 10, 27, 43, 47, 49

2º sorteio

06, 08, 10, 35, 47, 49