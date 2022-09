Mega-Sena: Hoje é dia de tentar a sorte novamente para levar os R$ 125 milhões

Hoje tem mais um sorteio da Mega-Sena milionário, o terceiro desta semana, e o prêmio continua acumulado. Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que a Caixa Econômica Federal vai sortear a partir das 20h pode levar para casa um prêmio de R$ 125 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online.

COMO JOGAR

Para participar do sorteio e tentar a sorte com o prêmio milionário o apostador deve preencher o volante com entre 6 e 15 números. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. O prêmio principal é pago para quem acertar as seis dezenas, mas ganha também quem acertar quatro ou cinco números.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

Quem quiser pode optar pelos serviços Surpresinha e Teimosinha da Caixa. No primeiro, o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador e na Teimosinha o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 sorteios consecutivos.

SORTEIO DE QUINTA-FEIRA

Embora ninguém tenha ganhado o prêmio no último sorteio, na quinta-feira, 160 apostas acertaram a quina e cada uma delas vai levar para casa R$ 39.671,25. Foram também premiados 10.126 apostas que acertaram quatro dezenas e cada um deles ganhou R$ 895,48.

Clique e veja as dezenas sorteadas na última quinta-feira.