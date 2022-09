Confira 6 dicas para conquistar o estágio dos sonhos

Um dos caminhos mais eficazes para ingressar no mercado de trabalho é por meio de programas de estágio. Grandes empresas já começaram a divulgar seus processos seletivos para 2023 e, por isso, é importante se preparar agora mesmo para conquistar a tão sonhada vaga.

Vale lembrar que, em 2008, foi promulgada a chamada lei do estágio (Lei nº 11.788) e, de lá para cá, muita coisa mudou. As empresas deixaram de ver os estagiários como uma mão de obra barata e passaram a enxergar o potencial dos jovens para a evolução das organizações.

“O investimento em programas de desenvolvimento é uma crescente, e a liderança das empresas está cada vez mais engajada em compartilhar seus conhecimentos”, garante Tiago Mavichian, CEO e fundador da Companhia de Estágios.

Uma das mudanças mais significativas ao longo dos últimos anos está no perfil de candidato buscado. Até o início dos anos 2000 eram comuns requisitos como idiomas fluentes, Excel avançado, faculdades renomadas e graduações com quatro ou cinco anos de duração. A pesquisa “Visão do RH sobre o Mercado de Estágio” de 2021, da Companhia de Estágios, mostra, porém, que 24% dos profissionais da área estão dispostos a flexibilizar a exigência de conhecimentos em inglês caso o candidato preencha os demais requisitos. Fato é que as organizações estão cada vez mais atentas às habilidades comportamentais dos candidatos - as chamadas soft skills.

Para garantir que os estudantes estejam bem preparados para conquistar oportunidades de estágio no mercado atual, a Companhia de Estágios listou seis dicas de ouro. Confira:

1 - Tenha boas histórias para contar - Considerando que boa parte das oportunidades de estágio são voltadas para estudantes a partir do terceiro ano de graduação, aproveite o início da sua jornada universitária para vivenciar todas as oportunidades possíveis, como participações em projetos acadêmicos, esportes coletivos, empresas juniores, projetos voluntários ou dar aulas de reforço gratuitas em alguma instituição. Tudo o que você puder fazer para ampliar seu repertório, ganhar experiência, mostrar a sua vontade de aprender e trabalhar será um diferencial.

2 - Amplie seu conhecimento: Não limite sua capacidade de aprender às atividades curriculares da sua graduação. Pesquise nas descrições de oportunidades de trabalho quais são os aspectos técnicos mais exigidos e vá atrás de cursos complementares para obtê-los. Se forem idiomas, procure estudar, ler livros e assistir filmes sem legendas. Se forem conhecimentos em ferramentas como SAP ou metodologias como Power BI, absorva o vasto conteúdo online sobre esses assuntos. Há boas opções gratuitas na internet para aprender tudo isso.

3 - Coloque-se em evidência: Para encontrar boas oportunidades de estágio é importante estar cadastrado em sites que tenham um grande volume de vagas. Ao se inscrever nessas plataformas, você potencializa suas chances de conseguir um estágio bacana. Mas não basta só fazer seu cadastro: faça todos os testes disponíveis e preencha da forma correta o máximo de informações possíveis.

4 - Capriche na página profissional: Zele pela sua imagem digital e use as suas redes sociais com sabedoria, principalmente o LinkedIn. Não é porque você ainda não ingressou no mercado de trabalho que pode ficar fora dessa rede. Crie sua conta e mantenha-a sempre atualizada. Compartilhe seus cursos, aprendizados e tudo que for fundamental para mostrar suas habilidades e interesses. Aqui vale checar nos anúncios de vagas da sua área quais são os principais termos mais usados, assim recrutadores podem te encontrar com mais facilidade.

5 - Desenvolva habilidades interpessoais: Busque alternativas para se expor e desenvolver competências socioemocionais, como empatia, ética, liderança e flexibilidade. É isso que as empresas vão avaliar nas etapas presenciais dos processos seletivos. Pense em alternativas, por exemplo, para saber se comunicar melhor, falar em público, defender suas opiniões e, assim, se posicionar melhor em grupo. Participe de eventos universitários, seja orador dos trabalhos da faculdade, toque instrumentos musicais, faça cursos de teatro e assim por diante. Há uma infinidade de formas para incrementar sua performance profissional.

6 - Conheça seus direitos e faça boas escolhas: Conquistar o estágio dos seus sonhos talvez não seja fácil, mas nem por isso você deve se contentar com “qualquer vaga” apenas para cumprir as horas de estágio obrigatórias. Um estágio é uma fase de aprendizado, em que você trabalhará entre 20 e 40 horas semanais para se desenvolver e preparar para assumir futuramente uma vaga efetiva. É seu direito aprender, receber bolsa-auxílio, ter 30 dias de férias e ter um termo de compromisso (assinado por você, pela empresa e a instituição de ensino em que você está matriculado). Então, antes de aceitar uma proposta, conheça quais são os planos de aprendizados que a empresa oferece e se a oferta é condizente com suas expectativas de carreira e área de graduação.