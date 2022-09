VÍDEO: Vinicius Junior é atacado com termo racista na TV da Espanha: “Pare de fazer macaquice”

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid e da seleção brasileira, foi vítima de uma fala racista durante o programa de televisão “El Chiringuito”, na Espanha. O ataque foi feito pelo presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, que disse que o jogador deveria “parar de fazer macaquice” e ir ao sambódromo “se quer dançar” (assista abaixo).

Pedro Bravo acaba de llamar mono a Vinicius.#ChiringuitoDerbi

¿Debe seguir en el programa?

🔃 Si

❤️ No pic.twitter.com/i1imkCGXjr — CHIRINGUITO SHOW (@ShowChiringuito) September 15, 2022

A discussão começou quando os presentes falavam sobre a expectativa do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela La Liga, que será realizado no próximo domingo (18). Os comentaristas diziam que, caso Vinicius Junior comemorasse um gol dançando, como costuma fazer, poderia “haver uma confusão” na partida. Foi quando o empresário usou os termos racistas.

“Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”, comentou Bravo durante o programa, exibido na noite de quinta-feira (15).

Logo em seguida, o jornalista Tomás Roncero, do jornal espanhol As, rebateu a fala do empresário. “Espera aí, um jogador que dança não está ‘fazendo macaquice’”, disse. “Como que não?”, reiterou Bravo. “É uma pessoa e você tem que respeitar isso”, argumentou o jornalista.

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais e Bravo fez uma postagem em seu Twitter pedindo desculpas. “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer macaquice’ que utilizei mal para descrever a dança de comemoração nos gols de Vinicius foi feita de maneira metafórica (”fazer besteiras”). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito!”, escreveu o empresário.

Quiero aclarar que la expresión “hacer el mono” que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica (“hacer tonterías”). Cómo mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento ¡! — Pedro Bravo (@PedroBravoJ) September 16, 2022

O atacante brasileiro não se pronunciou sobre o episódio, mas fez uma postagem no seu Twitter com uma foto, onde apareceu dançando, e escreveu: “Sempre, e não vamos parar!”.

Ele recebeu apoio de diversos jogadores, como Neymar, que postou em seus stories no Instagram uma foto de Vinicius dançando. Na legenda, destacou: “Drible, dance e seja você! Feliz do jeito que é… Vai pra cima meu garoto, próximo gol bailamos.”

Vini também compartilhou publicações de outros atletas da seleção brasileira, como Lucas Paquetá, Thiago Silva e Raphinha.

O Rei Pelé também fez questão de prestar sua solidariedade ao atacante brasileiro e escreveu, em postagem no Twitter: “O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes’’, destacou.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

LEIA TAMBÉM: