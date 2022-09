Médica morre eletrocutada com secador de cabelo

A médica Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa nesta quinta-feira, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Bahia, quando os colegas do posto onde trabalhava estranharam seu atraso para o plantão e não conseguiram fazer contato com ela por telefone.

A polícia foi acionada e encontrou a médica, que vivia sozinha, caída na sala, com o secador de cabelo ao lado do corpo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e rapidamente descobriu que a causa da morte foi uma descarga elétrica. A suspeita dos peritos é de que ela morreu quando se preparava para ir trabalhar por um choque provocado pelo secador de cabelo.

Não foi encontrado qualquer outro sinal que indique violência no local.

Ana Paula é filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza.

OUTRO CASO

Acidentes com eletrocussão dentro de casa não são exceção, eles ocorrem diariamente em todo país e geralmente ocorrem por descuido das vítimas ou falta de manutenção de aparelhos.

Em caso semelhante, um idoso de 71 anos morador do bairro Tancredo Neves, em Salvador, também morreu eletrocutado dentro de sua casa na última quinta-feira.

A vítima, cujo nome não foi revelado, foi encontrada morta dentro de casa, sem sinais aparentes de violência. Uma equipe de peritos enviada ao local para investigar o caso indicou que ele morreu eletrocutado quando transportava um vergalhão metálico e o mesmo entrou em contato com a rede elétrica local, provocando uma descarga de energia que o matou na hora.

Os peritos analisaram a rede elétrica da residência e disseram que está dentro dos padrões de segurança estabelecido pelas normas técnicas.