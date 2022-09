Ganhador da Mega-Sena ficou pelo menos 20h nas mãos dos criminosos, diz polícia

Responsável pela investigação da morte Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, em Hortolândia, interior de São Paulo, a delegada Juliana Ricci, da Divisão de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba (SP), disse nesta sexta-feira que o ganhador do prêmio da Mega-Sena em 2020 teria ficado pelo menos 20 horas em poder dos criminosos antes de ser liberado na rodovia dos Bandeirantes, na última quarta-feira.

A delegada aguarda para ver imagens das câmeras de segurança da região onde ele foi encontrado, mas disse que a polícia não descarta nenhuma hipótese e está tratando o crime tanto como latrocínio (roubo seguido de morte) como extorsão seguida de morte e homicídio.

O que está claro para os investigadores que apuram o caso é que o crime foi motivado pelo prêmio de R$ 47,1 milhões que Jonas ganhou em 2020 em uma aposta da Mega-Sena.

A polícia agora está ouvindo amigos e ex-sócios da vítima para tentar traçar um perfil e entender a rotina do milionário, que morava na mesma casa que vivia antes do prêmio com a irmã e o irmão, no Jardim Rosolém, em Hortolândia. Jonas não era casado e não tinha filhos.

O que se sabe até agora

Jonas saiu para caminhar na manhã de terça-feira com carteira e documentos e não voltou para casa. A família fez boletim de ocorrência e o ganhador da mega-sena foi encontrado na altura do km 104 das Rodovia dos Bandeirantes com sinais de tortura.

Socorrido pela equipe de resgate da Autoban, ele foi levado ao Hospital Mario Covas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o médico que o atendeu, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

Durante o período em que esteve com os criminosos foi feita uma tentativa de saque de sua conta no valor de R$ 3 milhões. Usando um celular que não pertencia a Jonas, eles entraram em contato com a gerente do banco em nome dele e tentaram efetuar o saque, mas não conseguiram. Segundo a polícia, o fato de terem o contato da gerente mostra que os criminosos mantinham Jonas “subjugado”. Por enquanto, ninguém foi preso.

O ganhador do prêmio milionário da Mega-Sena deve ser enterrado nesta sexta-feira.