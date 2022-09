‘Estupro e cárcere privado’: Cantor Leandro Lehart pega quase 10 anos de prisão

Cantor Leandro Lehart, do Art Popular (Reprodução / Instagram)

Fundador e cantor do grupo Art Popular, Leandro Lehart foi condenado a nove anos e sete meses de cadeia por estupro e cárcere privado contra uma mulher que conheceu pela Internet, segundo matéria divulgada pelo programa “Balanço Geral”.

A denúncia foi feito pela mulher, que procurou ajuda psicológica após o abuso e foi diagnosticada com estresse pós-traumático e chegou a tentar o suicídio.

Ela disse que o conheceu pelas redes sociais e marcaram encontro. O estupro teria ocorrido em 2019, na casa do cantor, e ela ainda a manteve presa em um banheiro e só a liberou “depois que ela se acalmou”. Na época, ela trabalhava no sistema público de transporte.

A defesa do cantor alegou que as relações foram consentidas e que ele encerrou o relacionamento quando descobriu que ela tomava medicamentos e depois disso ela passou a tentar extorqui-lo. Mas as conversas

Mas a decisão do juiz condenou o cantor do Art Popular, em primeira instância. “Condeno o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estupro e cárcere privado, previstos nos arts. 213, caput, e 148, § 2º, do CP, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais”, disse o juiz da 17ª Vara Criminal de São Paulo.

Leandro foi ainda condenado a pagar 26 dias de multa, com valor diário ainda a ser definido. Como ainda cabe recurso da decisão, Leandro vai responder em liberdade até que todos os recursos da defesa se esgotem.

Em seu Instagram, Lehart disse que é vítima de uma injustiça. !Estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. Obrigado por tudo.