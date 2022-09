Vale R$ 110 milhões! Mega-Sena faz novo sorteio milionário hoje; confira

Apostadores de todo o país terão nesta quinta-feira mais uma chance de botar as mãos no prêmio milionário da Mega-Sena que está sendo sorteado. Quem cravar as seis dezenas mágicas pode levar para casa R$ 110 milhões.

Sente que está com sorte hoje? Confira as dezenas sorteadas para o concurso 2518 da Mega-Sena:

02, 17, 22, 41, 58, 60

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

A Mega realizou um sorteio na última terça-feira, mas o prêmio principal não saiu e acumulou.

Entretanto, 88 apostas acertaram a quina e cada um deles ganhou da loteria um prêmio de R$ 46.964,83.

Outros 6.736 apostadores marcaram quatro pontos e vão levar para casa R$ 876,50. Clique e veja os números sorteados.

Veja os números da Dupla Sena

dupla sena

O concurso 2418 da Dupla Sena paga hoje no primeiro sorteio um prêmio de R$ 7,6 milhões. Veja os números sorteados:

1º Sorteio

06, 10, 12, 26, 33, 49

2º Sorteio

01, 08, 23, 36, 41, 49

Dia de Sorte paga R$ 900 mil

Veja os números sorteados nesta quinta-feira:

02, 08, 09, 13, 19, 25, 27

Mês da Sorte: 10 (Outubro)

Hoje tem também Timemania

O concurso 1835 da Timemania paga nesta quinta feira um prêmio estimado em R$ 800 mil. Confira:

02, 04, 09, 30, 38, 51, 65

Time do coração: 36 (Ferroviário-CE)