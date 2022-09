Subway Surf da vida real: homem é flagrado ‘surfando’ em metrô em movimento de São Paulo

Imagens de um homem ‘surfando’ sob um trem em movimento de São Paulo viralizou nesta quinta-feira (15) nas redes sociais. Parte da Linha 1-Azul do Metrô, o trem circulava em alta velocidade entre as estações Santana e Carandiru, na Zona Norte da cidade.

Ao assistir ao vídeo, é possível notar que o homem aparece de pé, na parte de cima do trem, enquanto o transporte caminha em elevada velocidade. Em nota, o Metrô ressaltou que “repudia esse tipo de ação que coloca vidas em risco”. Também foi informado pela companhia que as imagens do ocorrido foram levantadas e “vai abrir boletim de ocorrência para apuração do caso.”

“A infraestrutura do Metrô orienta com clareza os passageiros sobre as formas de realizar uma viagem segura. Qualquer ato de vandalismo como esse pode ser comunicado a um funcionário para a adoção das medidas de segurança”, declarou o Metrô de São Paulo.

Abaixo você confere o vídeo em que o homem é flagrado em cima do transporte:

Reações nas redes

Nas redes sociais, onde o vídeo viralizou, diversos internautas comentaram situação. A ação foi até mesmo comparada com o jogo de celular, chamado ‘Subway Surf’, ao ser comparado com o bonequinho pulando pelos trens em movimento.

“São Paulo é tranquilão, tinha só um cara surfando no metrô entre Santana. O mano meteu um ‘Subway Surf’ real life”, comentou um usuário do Twitter.

“Mano tinha um cara aqui em Santana ANDANDO EM CIMA DO METRÔ”, escreveu uma internauta, perplexa com a situação.

Além da comparação com o jogo de celular, outros usuários da rede social o compararam o ato com a trama de ‘Homem Aranha’.