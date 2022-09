Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 110 milhões

O concurso 2518 da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quinta-feira (15) no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 110 milhões. A loteria está acumulada, já que ninguém acertou a faixa principal do último sorteio, realizado na terça-feira (13).

Na ocasião, 88 sortudos marcaram a quina e vão receber, cada um, prêmio de R$ 46.964,83. Outros 6.736 apostadores marcaram quatro pontos e vão levar para casa R$ 876,50.

As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas, pela internet ou pelo aplicativo da Caixa. O jogo simples custa R$ 4,50.

Nesta semana, ainda haverá mais um sorteio da Mega-Sena no próximo sábado (17).

Lotofácil

Dois sortudos dividiram o prêmio principal do concurso 2613 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de quarta-feira (14). Eles são de João Pessoa (PR) e Guarulhos (SP) e vão receber, cada um, R$ 771.473,59.

Outras 233 apostas marcaram 14 acertos e levaram R$ 1.388,50. Já 9.521 pessoas fizeram 13 acertos e vão receber R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quinta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para fazer as apostas, os interessados têm até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Quina

O concurso 5949 da Quina, também realizado na noite de quarta-feira, não teve ganhadores na faixa principal. Assim, a loteria acumulou mais uma vez e o prêmio agora chegou a R$ 4,3 milhões.

No total, 50 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber, cada um, R$ 8.020,81. Outros 4.618 sortudos acertaram três pontos e ganharam R$ 82,70.

A loteria também volta a ser sorteada na noite de hoje. Para concorrer, os interessados devem efetuar suas apostas até as 19h nas casas lotéricas de todo o Brasil, na internet ou pelo aplicativo da Caixa. O jogo simples custa R$ 2.

LEIA TAMBÉM: