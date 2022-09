Licenciamento 2022: carros de SP com placa 5 e 6 tem até dia 30 para quitar taxa

Proprietários de carros com placas de São Paulo final 5 e 6 têm até o dia 30 para pagar a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2022.

Quem perder o prazo do licenciamento corre o risco de ter seu carro guinchado para o pátio do Detran e pagar multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Todos os carros de passeio usados pagam valor único de R$ 144,86, independente do mês de vencimento, e não é concedido nenhum desconto para pagamento antecipado, mas o pagamento é bastante simples de ser feito. Basta dirigir-se a um caixa eletrônico do banco onde tem conta corrente e digitar os números do Renavam, e o sistema trará a opção de pagamento. O pagamento pode também ser feito nas casas lotéricas ou mesmo pelo Internet Banking.

Entretanto, o banco não receberá o pagamento do licenciamento 2022 se o carro tiver qualquer pendência, como multas em atraso ou IPVA sem pagamento. Nestes casos, é necessário quitar todas as pendências e esperar que o Detran libere o pagamento da taxa do licenciamento.

e-CRLV

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) não é mais enviado à residência do proprietário que efetuar o licenciamento. Desde 2020 ele é digital.

Após efetuar o pagamento no banco, o download e impressão do documento estarão disponíveis nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.

Veja o calendário do licenciamento para 2022

Placas com finais 5 e 6: até o dia 30

Placas com finais 7 e 8: até 31 de outubro

Placas com final 9: até 30 de novembro

Placas com final 0: até 30 de dezembro