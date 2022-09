Ganhador da Mega-Sena morreu em Hortolândia por causa do prêmio, diz polícia

A polícia confirmou que foram sacados R$ 20 mil por meio de transferência bancária e PIX da conta do milionário da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, encontrado nesta quarta-feira com sinais de espancamento e tortura às margens da rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Além dos saques, também foi confirmada a tentativa de sacar mais R$ 3 milhões da conta de Jonas, que faleceu ontem no Hospital em função dos ferimentos, porém a retirada não foi efetivada, levando a polícia a concluir que os criminosos sabiam que ele era o ganhador do prêmio da loteria.

Em coletiva realizada na manhã desta quinta, a delegada da Divisão de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba Juliana Ricci, disse que a polícia trabalha agora para identificar os autores do crime por meio de vídeos de segurança que mostram os criminosos andando com o carro da vítima depois de abandoná-lo na altura do km 104 da rodovia. As imagens estão sendo mantidas em sigilo.

O delegado da cidade de Hortolândia disse que no bairro onde ele morava todos sabiam do prêmio da Mega-Sena, embora ninguém soubesse quanto ele havia ganhado e quanto ainda tinha na conta bancária.

O CRIME

Ganhador da Mega-Sena foi torturado e espancado (Facebook)

Jonas saiu de casa na manhã de terça-feira para fazer sua costumeira caminhada pela região levando apenas a carteira e os documentos de identidade, mas não voltou mais para casa naquele dia. A família registrou ocorrência no início da noite na delegacia eletrônica e ele foi encontrado na manha de quarta-feira, na rodovia, e socorrido pelo resgate da Autoban, mas não resistiu aos ferimentos ao dar entrada no Hospital Mario Covas.

