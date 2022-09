Agente 007 da Rússia é presa por inteligência ucraniana tentando passar informações confidenciais

A inteligência ucraniana prendeu uma agente russa apelidada de “Bond feminina”, em alusão ao personagem James Bond, em Zaporizhzhia, na região sul da Ucrânia, quando ela tentava repassar informações confidenciais sobre as tropas do país para o governo russo, segundo noticiou o The Sun.

Disfarçada como voluntária de guerra, ela tinha acesso a todos os locais sem levantar suspeita e foi encarregada pelo governo Putin de identificar o envio de unidades militares ucranianas para a região, uma informação importante para que o exército invasor pudesse coordenar as forças de ataque na região.

Seu codinome era ‘007′ e seu contato russo tinha enviado a ela instruções para atividades de reconhecimento e ações subversivas em toda região do sul da Ucrânia. O disfarce de voluntária lhe dava acesso aos territórios ocupados e permitia que ela coletasse dados com os soldados da resistência ucraniana e as posições dos pelotões espalhadas pela área.

Uma conta anônima do aplicativo de mensagem Telegram seria seu canal de contato com o agente russo, criado especialmente para que ela transferisse as coordenadas de localização das tropas que defendiam o país.

O serviço secreto ucraniano divulgou que a prisão foi feita antes que a transferência dos dados fosse concluída e ela, cujo nome permanece em sigilo, foi acusada de alta traição e será julgada pela lei marcial do país.

Suposto cartão rendição que a Ucrânia estaria distribuindo aos soldados russos (Reprodução)

CARTÕES DE RENDIÇÃO

Há relatos de que a Ucrânia está distribuindo ‘cartões de rendição’ para soldados russos contendo mensagem incitando os soldados russos a se renderem e garantindo que poderão voltar vivos às suas casas.

O cartão apresenta um QR Code com link para uma página em russo com informações de como os soldados devem proceder. O cartão diz “SEU BILHETE PARA UMA VIDA DE PAZ” e abaixo está escrito: ‘Mostre este cartão a um soldado ucraniano - ele salvará sua vida e o ajudará a voltar para casa’