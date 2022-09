Adolescente é apreendido após esfaquear colega dentro de escola estadual, em Mauá; aulas seguiram

Um adolescente foi apreendido após esfaquear um colega dentro da Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, em Mauá, no ABC Paulista, na tarde de quarta-feira (14). Ambos estudam no local e, apesar da confusão, as aulas não foram suspensas. O aluno ferido, que tinha lesões na cabeça e na mão, foi socorrido e levado ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Ele recebeu o devido atendimento e já foi liberado.

Já o agressor fugiu da escola e foi encontrado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) nas imediações do colégio. Ele foi levado para o 1ª Distrito Policial de Mauá, onde foi ouvido e permanecia até a noite de quarta-feira. A vítima também já prestou esclarecimentos no local.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente que cometeu o ato infracional contou que ele e o colega tinham se desentendido nos últimos dias, mas não revelou o motivo da briga. Já testemunhas ouvidas relataram que os dois tinham discutido e, inclusive, trocado ameaças.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) afirmou que repudia toda e qualquer tipo de agressão. A pasta informou que, após o ocorrido, o agressor foi contido e a equipe da unidade escolar rapidamente acionou o serviço de emergência para o atendimento ao aluno agredido.

“O caso será inserido na Plataforma Conviva SP - Placon, que acompanha o registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino, além disso, um Boletim de Ocorrência está sendo registrado”, destacou a pasta.

A Seduc destacou, ainda, que irá convocar os responsáveis pelos estudantes para uma reunião de mediação. “A escola oferece o atendimento pelo Programa Psicólogos na Educação, se autorizado por seus responsáveis. As aulas na unidade continuam ocorrendo normalmente”, completou a secretaria.

LEIA TAMBÉM: