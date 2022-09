VÍDEO: Homem mata a ex e o filho caçula em frente a escola em SP; veja o que se sabe até agora

Um homem foi preso em flagrante após matar a tiros a ex-mulher e o filho caçula, em frente a uma escola, no Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. O crime aconteceu na segunda-feira (12) e foi registrado por câmeras de segurança (veja abaixo). O autor tem registro de CAC (colecionador de armas, atirador desportivo e caçador).

O vídeo mostra quando Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, aparece correndo pela Avenida Rodolfo Pirani. Em seguida, ele mira uma arma na direção de um Fiat Uno branco, onde estavam a ex-mulher dele, Michelli Nicolich, de 37, e dois filhos do ex-casal, de 2 e 5 anos. Logo depois, a vítima, já baleada, ainda tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e atingiu um poste.

O crime aconteceu em frente ao Colégio O Rei Leão, onde as crianças estudavam. As imagens ainda mostram que, não satisfeito, Ramos se aproximou novamente do veículo e efetuou mais disparos.

A mãe e o menino mais novo foram baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o garoto mais velho não teria sido atingido pelos tiros.

Uma testemunha contou, em entrevista ao site G1, como o crime aconteceu. “Eu presenciei um carro saindo da escolinha e um rapaz atirando no carro até uns 200 metros. Ela perdeu o controle, bateu no poste. Ele chegou e atirou mais ainda. Ele tirou a camisa e falou para o polícia: ‘Pode ligar pra polícia prender eu em flagrante aí’”, afirmou.

Um PM que estava de folga, que passava pelo local, prendeu o autor do crime em flagrante. Ele já não estava mais com a arma usada. Em seguida, foi levado para o 49º Distrito Policial de São Mateus, onde foi indiciado pelos crimes de duplo homicídio doloso qualificado por feminicídio e emboscada e tentativa de homicídio.

Motivação do crime

O homem foi interrogado na delegacia e permaneceu em silêncio. Porém, para o PM que o prendeu, ele disse que tinha ido encontrar a ex-esposa “para acertar as contas”. O motivo seria um prejuízo financeiro.

“Até este momento o que foi apurado é que houve uma desavença entre o casal, questão de valores, que a mulher teria ficado só pra ela e não teria dividido com o ex-marido. E por conta ‘desse golpe’ que ele tomou dela, encontrou com ela na rua e efetuou diversos disparos no carro”, contou o delegado Leandro Resende Rangel.

Sobre o sumiço da arma usada no crime, Ramos não soube dizer o que aconteceu. O delegado destacou que o homem estava “desnorteado” e falando coisas desconexas. Ele ressaltou que a corporação trabalha para localizar a carabina.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva dele. Após uma audiência de custódia, realizada na tarde de terça-feira (13), a medida foi aceita. Segundo a investigação, como ele tem licença de CAC para usar armas para atividades esportivas, poderia ameaçar a família da ex-esposa estando em liberdade.

Família da vítima nega golpe

Também em entrevista ao G1, parentes de Michelli negam que ela tenha causado um prejuízo financeiro ao ex-marido. Eles disseram que o homem a agredia e chegou a persegui-la, tanto que ela tinha uma medida protetiva contra Ramos.

“Ela descobriu que ele estava se envolvendo com esses sites de relacionamentos. Aí ela descobriu, foi desconfiando e descobriu, jogou na cara dele. Aí quando ele viu que não tinha escapatória, começou a agredir ela e colocou a arma na cabeça dela. Ela conseguiu fugir e vir aqui perto da nossa casa, onde meu pai mora aqui, na Zona Leste. Só que ela ficou escondida, não passou endereço para ninguém. E hoje ele veio e ceifou a vida e acabou pegando até no filho dele”, disse Jackes Nicolich, irmão da vítima.