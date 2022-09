Quina segue acumulada e pode pagar R$ 3,2 milhões no sorteio desta quarta-feira

O concurso 5948 da Quina, que foi sorteado na terça-feira (13), não teve ganhadores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou mais uma vez e será de R$ 3,2 milhões para o próximo concurso, que será realizado na noite desta quarta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As cinco dezenas sorteadas na terça-feira foram:

12, 23, 52, 75, 76

No total, 47 apostadores marcaram a quadra (quatro acertos) e vão receber, cada um, R$ 7.575,59. Outros 3.823 apostadores fizeram três pontos e levaram prêmio de R$ 88,69.

Para concorrer ao sorteio de hoje, os interessados devem efetuar suas apostas até as 19h nas casas lotéricas de todo o Brasil, na internet ou pelo aplicativo da Caixa. O jogo simples custa R$ 2.

Lotofácil

Um apostador acertou sozinho a faixa principal do concurso 2612 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de terça-feira. O sortudo é de São Paulo e levou para casa o prêmio de R$ 1.235.457,93.

Outros 360 apostadores marcaram 14 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.027,96. Outras 14.219 pessoas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 25 cada.

Os números sorteados na Lotofácil na terça-feira foram:

01, 03, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Para tentar a sorte, o apostador precisa “fazer sua fezinha” até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou através dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2519 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite de terça-feira. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 110 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados na terça-feira foram:

03, 08, 20, 36, 38, 57

No total, 88 sortudos marcaram a quina e vão receber, cada um, prêmio de R$ 46.964,83. Outros 6.736 apostadores marcaram quatro pontos e vão levar para casa R$ 876,50.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (15). As apostas podem ser feitas até 19h do dia do concurso nas casas lotéricas, pela internet ou pelo aplicativo da Caixa. O jogo simples custa R$ 4,50.

Nesta semana, ainda haverá mais um sorteio da loteria, no próximo sábado (17).

