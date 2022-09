Milionário da Mega-Sena é espancado e jogado na rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo

Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, que ficou milionária em 2020 ao acertar a Mega-Sena e levar para casa um prêmio de mais de R$ 47 milhões, foi encontrado na manhã desta quarta-feira às margens da rodovia dos Bandeirantes, na altura de Hortolândia (SP), com sinais de tortura e espancamento.

Ele foi socorrido e levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram traumatismo cranioencefálico, mas morreu poucas horas depois.

De acordo com a advogada da família, Dias saiu na manhã de terça-feira para dar fazer uma caminhada, como era seu costume, levando apenas a carteira com documentos, mas não voltou para casa. No final do dia, preocupados com o sumiço, os familiares registraram uma ocorrência na delegacia eletrônica.

A polícia apurou que durante o dia foram feitas diversas tentaram fazer diversos saques em seu banco, em uma das tentativas foi feita uma solicitação de R$ 3 milhões. A polícia não esclareceu se os bandidos conseguiram efetuar os saques na conta do empresário, mas os investigadores acreditam que ele tenha sido sequestrado e torturado para fazer saques e transferências de suas contas.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 9 (Deinter-9) disse que determinou que os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba participem das investigações para esclarecer o homicídio o mais rápido possível. A delegacia local de Hortolândia também está colaborando com as investigações.

Até o final do dia ninguém havia sido preso.

Bilhete simples

Jonas Lucas Alves Dias ficou milionário ao acertas as seis dezenas do concurso 2.296 da Mega-Sena com apenas um jogo simples feita em uma casa lotérica de Campinas em setembro de 2020. Ele dividiu o prêmio com outro apostador, que fez aposta pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Cada um ganhou, na época, R$ 47.160.446,98