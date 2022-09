Jornalistas e deputado de SP entraram em confusão durante debate eleitoral

O último debate eleitoral entre os candidatos ao governo de São Paulo terminou em confusão. Realizado na última terça-feira (13), um deputado estadual bolsonarista, que estava em uma das comitivas, tentou intimidar uma das jornalistas presentes. O assunto ficou entre os mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

Douglas Garcia (Republicanos/SP) acompanhava o candidato Tarcísio de Freitas, do mesmo partido. Ele se aproximou da jornalista Vera Magalhães (colunista do jornal O Globo, comentarista de rádio da CBN e apresentadora do programa “Roda Viva”), no momento em que ela estava em uma área reservada para esses profissionais.

Ao se aproximar dela, com o celular em punho e gravando, começa a gritar que ela é “uma vergonha para o jornalismo brasileiro”. Em seguida, passa a confrontá-la sobre contratos, tentando intimidá-la.

A discussão segue com tom acalorado, com pessoas intervindo entre os dois. Em um determinado momento, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, consegue tirar o celular da mão do deputado.

Ele arremessa o aparelho para longe, encerrando a discussão. Mesmo assim, Vera não se sentiu segura e precisou deixar o Memorial da América Latina, onde estava sendo realizado o debate, escoltada por seguranças.

Veja a gravação compartilhada por Vera Magalhães:

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

O debate aconteceu na TV Cultura e foi organizado em conjunto com o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo.

A atitude repercutiu nas redes sociais e os vídeos relacionados ao assunto viralizaram. Através das redes sociais, jornalistas e candidatos se solidarizaram com Vera.

Tarcísio de Freitas, responsável por conceder a credencial ao Douglas Garcia, repudiou a atitude do colega de partido. “Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa”, escreveu.

Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 14, 2022

REVIRAVOLTA



Depois do debate, teve um participante do debate que se destacou mais e foi eleito O CRAQUE DO JOGO: Leão Serva pic.twitter.com/yXBJhRItoi — Inimigo do Rei (@cyrusafa) September 14, 2022

O mediador do debate corre para parar o bolsonarista que tenta intimidar sua colega. Justo o mediador, que deveria ser a mais imparcial das figuras. E tá certo: fascimo não é pra debater, é pra combater. No Brasil de hoje e diante do bolsonarismo, a imparcialidade é imoral. — Alvaro Borba (@alvaroborba) September 14, 2022

Hoje éramos pra estar discutindo a asfaltada que Tarcísio deu ontem no debate, mas estamos falando de um deputado maluco — SuperMen Opressor 🇧🇷22 (@supermenbr) September 14, 2022

Aí tiraram o foco das notícias sobre o desempenho no debate que, no final das contas, era o que mais importava pra gente… — Dom (@domlancellotti) September 14, 2022

