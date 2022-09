Confira o sorteio do concurso 2613 da Lotofácil nesta quarta-feira

Após o prêmio da Lotofácil ter saído para um apostador nesta terça-feira, a Loteria retorna nesta quarta e promete pagar R$ 1,5 milhão ao acertador das quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja as quinze dezenas da Lotofácil para esta quarta-feira, 14 de setembro:

01, 02, 03, 05, 06

08, 11, 14, 15, 16

18, 19, 20, 21, 25

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Nesta terça, apenas um apostador acertou todas as dezenas e levou para casa o prêmio de R$ 1.235.457,93. A aposta vencedora foi feita na cidade de São Paulo.

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 360 apostas ganharam R$ 1.027,96. Foram premiadas ainda com R$ 25 as apostas com 13 acertos, No total, foram 14219. Para ver os números sorteados nesta terça-feira clique aqui.

Hoje tem sorteio da Super Sete

A Super Sete vai pagar nesta quarta-feira (14) um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números do sorteio da Super Sete:

5, 9, 6, 0, 8, 6, 3

Lotomania 2365 paga R$ 1,6 milhão

Confira as 20 dezenas sorteadas para a Lotofácil para hoje:

08, 09, 12, 13, 30

41, 47, 53, 54, 58

62, 66, 70, 74, 78

83, 84, 85, 95, 98