Confira o resultado da Quina desta quarta-feira, 14 de setembro

Acumulada, a Quina sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$ 3,2 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina desta quarta-feira:

06, 38, 43, 48, 55

SORTEIO ANTERIOR

Ninguém levou o prêmio da Quina no sorteio desta terça-feira, mas quarenta e sete apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 7.575,59.

Outras 3.823 apostas acertaram três números e todas ganharam R$ 88,69. Clique aqui e veja os números do sorteio de terça-feira.

Como Apostar na Quina

A Quina é sorteada diariamente de segunda a sábado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para jogar, basta preencher o volante da loteria com 5 números e registrar a aposta nas casas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online. O apostador pode optar por apostar com mais dezenas, mas o preço da aposta sobe consideravelmente. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h.

Hoje tem sorteio da Super Sete

A Super Sete vai pagar nesta quarta-feira (14) um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números do sorteio da Super Sete:

5, 9, 6, 0, 8, 6, 3

Lotomania 2365 paga R$ 1,6 milhão

Confira as 20 dezenas sorteadas para a Lotofácil para hoje:

08, 09, 12, 13, 30

41, 47, 53, 54, 58

62, 66, 70, 74, 78

83, 84, 85, 95, 98