Pedido para colocar máscara em posto de gasolina termina em prisão perpétua

Um homem foi condenado à prisão perpétua na Alemanha por matar um funcionário que pediu que ele colocasse uma máscara durante a pandemia de Covid-21.

De acordo com o Infobae, o crime ocorreu em setembro de 2021 em um posto de gasolina na cidade de Idar-Oberstein.

O “assassino do posto de gasolina” deixou o local quando foi solicitado a usar máscara. Posteriormente, ele voltou armado e atirou no funcionário, um jovem de apenas 20 anos que que trabalhava no posto de gasolina para financiar seus estudos.

O acusado admitiu sua culpa e expressou arrependimento. Ele alegou ter matado o funcionário porque não queria lhe vender uma cerveja sem máscara e argumentou que estava alcoolizado e não tinha o controle total de suas ações.

Além de homicídio, o tribunal provincial de Bad Kreuznach também considerou Mario N. culpado de posse ilegal de armas.

O assassinato provocou um debate na Alemanha sobre os discursos negacionistas da pandemia e chegou a ser comemorado em fóruns de extrema direita na Internet.

