Metrô de SP pode parar amanhã; assembleia vai decidir se haverá greve

Os metroviários de São Paulo farão uma assembleia na noite desta segunda-feira (12) para decidir se entrarão em greve amanhã. A reunião está marcada para as 18h30.

Segundo o sindicato que representa a categoria, em maio deste ano foi fechado um acordo no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) em que foi previsto o pagamento, em 31 de agosto de 2022 e 31 de janeiro de 2023, de steps, uma espécie de mecanismo para diminuir a desigualdade salarial que existe no Metrô. São pagos 5% de reajuste, que são incorporados aos salários. O problema, de acordo com a categoria, é que o Metrô não cumpriu o combinado.

Antes da assembleia, está marcada ainda uma audiência de conciliação no TRT, às 15h30.

Por enquanto, os metroviários mantêm o estado de greve e as mobilizações, como a utilização de adesivos.

Se for decretada, a greve vai afetar as operações nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e monotrilho da Linha 15-Prata nesta terça-feira.

A reportagem do Metro World News entrou com contato com o Metrô de São Paulo e aguarda posicionamento.

Detectores de metal no Metrô

O Metrô de São Paulo deve ganhar em breve detectores de metais. Segundo a companhia, os testes começaram na sexta-feira passada (9) e contam com o apoio da SSP (Secretaria da Segurança Pública). A medida faz parte de um plano para reforçar a segurança nas estações.

Os equipamentos ficam em frente às catracas da estação Pedro II, na linha vermelha, e na estação Saúde, situada na linha azul. Os testes devem acontecer de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. Não há previsão de encerramento.

Os detectores de metal chegam nas estações do Metrô após um assalto à mão armada ter acontecido na plataforma da estação Liberdade, na linha azul, no último dia 3.

Os crimes não ocorrem apenas quando os passageiros esperam o trem. Um outro caso recente aconteceu dentro do vagão na estação Sumaré.

LEIA TAMBÉM: