Gás de cozinha vai ficar mais barato

Após uma redução em abril, a Petrobras volta a anunciar nesta segunda feira a queda nos preços cobrados pelo gás de cozinha (GLP) vendido em botijão em 4,7%.

De acordo com a estatal, a partir desta terça-feira as distribuidoras passam a pagar R$ 4,03 por quilo (antes estava em R$ 4,23), o que equivale a R$ 52,34 pelo botijão de 13 quilos. Na queda de março deste ano, o preço havia caído de R$ 4,48 para R$ 4,23.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, divulgo a Petrobras.

Apesar da queda, o refresco no bolso do consumidor não deve ser equivalente à redução da Petrobras, já que do valor cobrado por botijão em agosto (média de R$ 111), apenas 54,94 são da Petrobras. Os outros R$ 44,79 do preço ficam com a distribuição e revenda, além de R$ 11,84 de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Apesar das duas quedas de preços registradas neste ano, o consumidor ainda não conseguiu ver os preços recuarem às mesmas margens do ano passado. Isso porque em março deste ano a Petrobras havia feito um reajuste de 16,1% no preço do quilo do gás vendido às distribuidoras.

Nos dois reajustes praticados no ano passado pela Petrobras, o GLP também havia subido 6%, em julho, e mais 7,2%, no mês de outubro.

